Kadın hayatının 17 senesi diyet

İngiltere’de bir sağlık dergisinin yaptığı çalışmada kadınların hayatları boyunca toplam 17 sene boyunca fazla kilolarından kurtulmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Araştırmaya katılan kadınların “diyet hikayelerini” inceleyen uzmanlar ortalama 82 yaşına kadar yaşayan ve ilk diyetini 18 yaşında yapan bir kadının hayatının sonuna kadar yılda iki kez rejim yapması durumunda aralıklı olarak istediği kiloya 9 kez ulaşabildiğini açıkladı.

“Diet Chef” adlı derginin sahibi Kevin Dorren İngiliz Daily Mail gazetesine konuşarak kadınların rejim alışkanlıklarıyla ilgili şunları söyledi:

“Eğer bir kadın özel bir geceye hazırlanıyorsa rejime başlaması kolay oluyor. Fakat kişi kilo vermeye karar verdiğinde bunun uzun bir süreç olacağının bilincinde olmalı.”

Çalışmaya katılan kadınların %33’ünün yaz tatiline çıkmadan önce, %22’sinin sağlık sorunları nedeniyle ve %18’inin de bir düğüne katılmadan önce diyet yapmaya başladığı ortaya çıktı.