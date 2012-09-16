Kadıköy’e yenilmezlik sürüyor

Ligde 2009-2010 sezonunun 24. haftasında başladığı yenilmezlik serisinde, şampiyon olduğu 2010-2011 ile ikinci olarak tamamladığı 2011-2012 sezonlarını yenilgisiz kapatan Sarı-Lacivertli ekip, 2012-2013 sezonunda kendi evindeki iki maçı da galibiyetlerle geçmeyi bildi.





Sarı-Lacivertli ekip, 2,5 yıllık sürede seyircisi önünde çıktığı son 45 maçlık periyotta 37 galibiyet ve 8 beraberlik alırken, rakip fileleri 97 kez havalandırıp, kalesinde ise 23 gol gördü.





Fenerbahçe, Kadıköy'deki son yenilgisini 2009-2010 sezonunun 22. haftasında, 22 Şubat 2010'da Bursaspor'a karşı yaşadı.





''Sarı Kanaryalar'', teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kadıköy'de çıktıkları 39'uncu lig maçında da 32'nci galibiyetini alırken, Kocaman döneminde Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 7 beraberlik bulunuyor.





Fenerbahçe'nin kendi evinde oynadığı son 45 lig maçının sezonlara göre sonuç tablosu şöyle:





Sezon O G B M A Y P

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2009-2010 6 5 1 - 8 1 16





2010-2011 17 14 3 - 41 8 45





2011-2012 20 16 4 - 43 13 52





2012-2013 2 2 - - 5 1 6

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Toplam 45 37 8 97 23 119