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Kadıköy’de seri sürüyor

(A) Milli Futbol Takımı, Kadıköy'de oynadığı üst üste 4.maçından da galip ayrılmasını bildi.

12 Eylül 2012 Çarşamba 01:15
Kadıköy’de seri sürüyor

(A) Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki galibiyet serisine Estonya maçında da devam etti.

Kadıköy'de 11. kez sahne alan ay-yıldızlı ekip, 8. kez galip geldi.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki tek yenilgisini 2004'te Ukrayna karşısında alan (A) milliler, bu statta son 4 maçını da kazanmayı bildi.

(A) Milli Futbol Takımı'nın Kadıköy'de yaptığı maçlar şöyle:

  Tarih       Rakip           Organizasyon                           Sonuç

10.11.1993    Norveç      Dünya Kupası Elemeleri          2 - 1

08.03.1995    İsrail      Özel                                                     2 - 1

11.10.2003    İngiltere   Avrupa Şampiyonası Elemeleri    0 - 0

09.10.2004    Kazakistan  Dünya Kupası Elemeleri          4 - 0

17.11.2004    Ukrayna     Dünya Kupası Elemeleri          0 - 3

16.11.2005    İsviçre     Dünya Kupası Elemeleri Baraj    4 - 2

10.09.2008    Belçika     Dünya Kupası Elemeleri          1 - 1

11.08.2010    Romanya     Özel                                            2 - 0

07.09.2010    Belçika     Avrupa Şampiyonası Elemeleri    3 - 2

29.03.2011    Avusturya   Avrupa Şampiyonası Elemeleri    2 - 0

11.09.2012    Estonya     Dünya Kupası Elemeleri          3 - 0
 
 
 
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