Kadıköy’de seri sürüyor

(A) Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki galibiyet serisine Estonya maçında da devam etti.
Kadıköy'de 11. kez sahne alan ay-yıldızlı ekip, 8. kez galip geldi.
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki tek yenilgisini 2004'te Ukrayna karşısında alan (A) milliler, bu statta son 4 maçını da kazanmayı bildi.
(A) Milli Futbol Takımı'nın Kadıköy'de yaptığı maçlar şöyle:
Tarih Rakip Organizasyon Sonuç
10.11.1993 Norveç Dünya Kupası Elemeleri 2 - 1
08.03.1995 İsrail Özel 2 - 1
11.10.2003 İngiltere Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0 - 0
09.10.2004 Kazakistan Dünya Kupası Elemeleri 4 - 0
17.11.2004 Ukrayna Dünya Kupası Elemeleri 0 - 3
16.11.2005 İsviçre Dünya Kupası Elemeleri Baraj 4 - 2
10.09.2008 Belçika Dünya Kupası Elemeleri 1 - 1
11.08.2010 Romanya Özel 2 - 0
07.09.2010 Belçika Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3 - 2
29.03.2011 Avusturya Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2 - 0
11.09.2012 Estonya Dünya Kupası Elemeleri 3 - 0