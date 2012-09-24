Kadıköy’de dev randevu

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.





Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise İlker Meral görev yapacak.





Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle sadece kadın ve çocuk taraftarlar izleyebilecek.





Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Dirk Kuyt dün (23 Eylül) yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışarak sakatlığını atlattığını gösterdi. Golcü oyuncu, teknik direktör Aykut Kocaman'ın görev vermesi halinde sahadaki yerini alacak.





Sağ üst adalesinde sakatlığı bulunan Serdar Kesimal'ın ise maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.





Trabzonspor cephesinde ise hastalığı nedeniyle Sivasspor maçında forma giyemeyen ve yerini genç Zeki'ye bırakan Serkan Balcı Fenerbahçe maçıyla formasına yeniden kavuşacak.





Karadeniz temsilcisinde, geçen hafta sakatlanan kaleci Tolga forma giyemeyecek. Onur Kıvrak, uzun bir aradan sonra bir lig maçına ilk 11'de başlayacak. Ayrıca; Giray, Colman ve Soner'de sakatlıkları nedeniyle zorlu mücadelede forma giyemeyecek.