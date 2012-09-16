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Kadıköy'de Baron-i var!

Fenerbahçe’ye Baroni hayat verdi. Spor Toto Süper Lig’in dördüncü haftasında Mersin İdman Yurdu’nu ağırlayan sarı lacivertliler, son dakikalarına 1-1 eşitlikle girilen maçı Baroni’nin 89. dakikada attığı golle 2-1 kazandı.

16 Eylül 2012 Pazar 22:25
Kadıköy'de Baron-i var!

Fenerbahçe’ye Baroni hayat verdi. Spor Toto Süper Lig’in dördüncü haftasında Mersin İdman Yurdu’nu ağırlayan sarı lacivertliler, son dakikalarına 1-1 eşitlikle girilen maçı Baroni’nin 89. dakikada attığı golle 2-1 kazandı.

Spor Toto Süper Lig’in dördüncü haftasında Fenerbahçe, cezası nedeniyle sadece kadın ve çocuk taraftarların tribünleri doldurduğu maçta Mersin İdman Yurdu’nu ağırladı.

Şükrü Saracoğlu Stadı’nda oynanan ve son dakikalara 1-1 eşitlikle girilen karşılaşmayı Fenerbahçe, Baroni’nin 89. dakikada kaydettiği golle 2-1 kazandı. Sarı lacivertliler bu galibiyetle puanını 8’e çıkartırken, Mersin İdman Yurdu da 2 puanda kaldı.

Fenerbahçe karşılaşmaya Volkan, Gökhan, Yobo, Bekir, Hasan Ali, Mehmet Topuz, Mehmet Topal, Meireles, Stoch, Alex ve Kuyt ilk 11’i ile başlarken, Mersin İdman Yurdu da Sehiç, Josef, Aydın, Serkan, Mustafa, Yattara, Ben Yahia, Hakan, Ivan, Culio ve Nobre ilk 11’i ile sahada yer aldı.

Maç oldukça ilginç başladı. Başlama düdüğüyle birlikte büyük bir baskı kuran Fenerbahçe daha 3 dakika geride kalmadan 2 korner kullandı. Oyunu rakip yarı sahaya yığmaya başlayan sarı lacivertliler golü bulacağı anı kovalarken pek de beklenmedik bir şey oldu ve konuk ekip öne geçti.

Kronometreler 6'yı gösterirken, gökhan Gönül topu kendi ceza sahanı önünde rakibine kaptırdı. Teklikenin büyümemesi için rakibini çekerek düşüren Gökhan sarı kart gördü. Ceza sahasının sol köşesine yakın bir noktadan kullanılan serbest vuruşta topu başına Ben Yahia geçti. Tunuslu oyuncunun vuruşunda, baraja da çarpan top, 90 diye tabir edilen noktadan filelerle buluştu: 0-1.

Bu dakikadan sonra Fenerbahçe daha fazla risk alarak Mersin İdman Yurdu kalesine gitmeye başladı. Sarı lacivertliler rakip kalede önemli fırsatlar yakalamasına rağmen son vuruşlarda başarılı olamadı. Mersin İdman Yurdu ise kendi sahasından hızlı çıkarak Fenerbahçe kalesinde pozisyon aradı.

Fenerbahçe aradığı golü Mehmet Topal ile 45 artı 2. dakikada buldu. Sarı lacivertlilerin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Gökhan Gönül kafayla topu arkaya aşırdı. Ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Topal’ın vuruşunda top ağlarla buluştu ve skora 1-1 eşitlik getirdi.

Fenerbahçe’nin skora denge getirmesinin ardından Hüseyin Göçek ilk yarının son düdüğünü çaldı ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitti.

Karşılaşmanın ikinci devresine de Fenerbahçe rakip sahada baskı yaparak başladı. İlk dakikadan itibaren oyun rakip sahaya yıkmaya çalışan sarı lacivertliler, kontrollü bir oyun sergileyen Mersin İdman Yurdu’nun kalesinde net fırsatlar yakaladı. Ancak ev sahibi takım kaleci Sehic’i aşmayı başaramadı.

Fenerbahçe’nin yaptığı top kayıplarını değerlendirerek kendi sahasından hızlı çıkmak isteyen Mersin İdman Yurdu, yakaladığı az sayıdaki pozisyonlarda skoru kendi lehine çevirmeyi başaramadı. Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golü Baroni kaydetti.

Sarı lacivertli ekipte 89. dakikada sahneye çıkan Baroni, sağ kanattan ceza sahasına girmeden çok sert bir şut çekti ve top kaleci Sehic’i de geçerek ağlarla buluştu. Kalan sürede başka gol olmazken, Fenerbahçe sahadan 2-1’lik sonuçla galip ayrıldı.

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