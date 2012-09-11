Lübnan'da Kaçırılan İşadamı Marmaris'te

Lübnan'da serbest bırakılan Türk işadamı Aydın Tufan Tekin, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin özel uçağıyla Dalaman Hava Limanı'na indi. Ardından Marmaris'in İçmeler beldesinde yaşayan ailesinin evine gelen genç iş adamı akrabaları ve arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.



Tekin, "İlk olarak Cumhurbaşkanımıza, sayın Başbakanımıza, Dış İşleri Bakanımıza, Lübnan hükümetine, üstün gayret gösteren bu zor günde bana ve aileme destek oldukları için herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

27 gün boyunca çok sıkıntılı zamanlar geçirdiğini belirten Tekin "İki hükümet de çok çalıştı. Başarılı olduk evime döndüm ve ailemle birlikteyim çok mutluyum. Zor günler geçirdim doğal olarak. Bir çok soru geliyor aklınıza bir çok zorlukları oluyor. Günleri, saatleri, dakikaları sayıyorsunuz, gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz ama hepsi geçti ve evime döndüm" dedi.



"HASAN MİKDAD ÖLDÜRÜLÜRSE BENİM DE ÖLDÜRÜLECEĞİM SÖYLENDİ"



Lübnan'da Mikdat aşireti tarafından Hasan Mikdad öldürüleceği takdirde kendisinin de öldürüleceğinin söylendiğini belirten Tekin; " Hükümet sürecin başından beri iyi bir şekilde yönetti, bugün sağ salim ailemin yanında olduğum için çok mutluyum ve herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.