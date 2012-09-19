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Kaçak akaryakıta online takip geliyor

Kaçak ve kayıt dışı akaryakıtla mücadele için geniş çaplı, yeni bir izleme ağı kurulacak.

19 Eylül 2012 Çarşamba 09:55
Kaçak akaryakıta online takip geliyor

 EPDK Başkanı Hasan Köktaş, Türkiye'de tüketilen tüm akaryakıtı, üretildiği veya Türkiye'ye ithal edildiği andan itibaren online takip edeceklerini açıkladı. Akaryakıt, yurda getirildiği gemilerden indiği andan rafineri-dağıtım şirketi ve bayiye kadar anlık bilgilerle kontrol altında tutulacak.

Kayıt dışı ve kaçak akaryakıtla mücadele için yeni bir izleme sistemi oluşturuluyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Hasan Köktaş, Türkiye'nin akaryakıt kaçakçılığı sorununu çözmek için Türkiye'de tüketilen tüm akaryakıtın üretildiği veya Türkiye'ye ithal edildiği andan itibaren online takip edileceğini söyledi. Bunun için akaryakıtın ithal edildiği gemilerden bayiye kadar olan tüm hareketler, rafineri-dağıtım şirketleri de dahil olmak üzere kurulacak otomasyon sistemi ile anlık takibe alınacak.

Basın mensuplarıyla Karadeniz'deki HES projelerini inceleyen Başkan Köktaş, burada gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili faz 1 ve faz 2 olarak ifade edilebilecek iki aşamalı bir çalışma yaptıklarını belirten Köktaş, ilk fazda uydu sistemi içeren GPS ile bayilerden anlık satış verilerinin alındığını söyledi. İkinci faz olarak akaryakıt depoları ve antrepoların da takip kapsamına alınacağını vurgulayan Köktaş, alacakları tedbirleri şöyle açıkladı: "Gemilerden akaryakıtın boşaltıldığı andan itibaren otomatik bir sayaç sistemiyle dolaşımdaki akaryakıtı takip etmeyi içeren sistem üzerine çalışıyoruz. Bununla ilgili TÜBİTAK'la tasarımı yaptık, sunumlarını aldık. Protokol taslaklarını oluşturduk. Kaçakçılıkla mücadele kurulu üyelerine sunum yapacağız. Biz orada o sunumu yaptıktan sonra TÜBİTAK'la yapacağımız protokol çerçevesinde hızlı bir şekilde sistemi devreye alacağız."

EPDK Başkanı Hasan Köktaş ve kurul üyeleri, bir grup gazeteci Karadeniz'de inşa edilen hidroelektrik santralleri yerinde incelemek üzere bölgeye gitti. Ziyaret Gümüşhane, Trabzon, Giresun ve Rize illerini kapsadı. EPDK Başkanı Köktaş, burada bölgedeki ve bunlar arasında yer alan Trabzonspor'un aldığı lisansla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Özel sektörün inşa ettiği hidroelektrik santralleri fiilî olarak 5 milyar dolarlık yatırım değerini aştı. Trabzonspor'un aldığı HES lisansı bölgedeki 375 proje neyse, onlardan biridir bu lisans. Herkes Türkiye Cumhuriyeti'nde hukuk, düzen, intizam ne ise buna muhatap. Hiçbir istisnası yok. Tüm bu projelerin sahipleri EPDK'nın koyduğu regülasyon kurallarına uymak zorunda. Bunların gereğini yapan her kimse bu projeyi yapar."

Türkiye'deki su kaynaklarının yüzde 8'ine sahip olan ve toplam 6 bin 700 megavat büyüklüğünde 375 projenin yer aldığı Doğu Karadeniz'de 240 projenin lisans aldığı bilgisini veren Köktaş şunları kaydetti: "Bu 5 bin megavat ve 7-8 milyar TL'lik bir yatırım anlamına geliyor. Henüz lisans almamış 135 proje var, büyüklüğü 1.700 megavat yapıyor. Toplamı 11-12 milyar TL'lik yatırım büyüklüğünden bahsediyoruz." Doğu Karadeniz'de son 3 yılda 1,6 milyar kilovat elektrik üreten santralin devreye alındığına değinen Köktaş, "Son 3 yılda Karadeniz'de Keban Barajı büyüklüğünden daha büyük baraj yapıldı. Özel sektör tüm riskleri alarak bu işi yaptı ve tamamı özel sektöre ait. Bunlar bölgede ciddi bir istihdam ve para hareketi sağlıyor." dedi.(ZAMAN)
 

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