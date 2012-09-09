Kabustan geç uyandık

2013 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda yedinci maçına çıkan A Mill Basketbol Takımımız, Portekiz karşısında korkulu rüya görmesine rağmen rakibini 79-69 mağlup etti.

Oynadığı son 12 resmi karşılaşmadan da mağlup ayrılan rakibi karşısında ecel terleri döken '12 Dev Adam', son dakikalarda tecrübesini konuşturarak farkı açmayı başardı ve karşılaşmadan galip ayrıldı.

Milliler Salı günü Ülker Arena'da Çek Cumhuriyeti ile grupta ikinciliği için oynayacak. İlk maçı 18 sayı farkla kaybeden Türkiye, rakibini daha farklı bir sonuçla galip gelirse grubu ikinci sırada tamamlayacak.

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