Juve, deplasmanda takıldı

İtalya Ligi Serie A'nın 5.haftası Floransa'da açıldı.





Lider Juventus, ligin güçlü ekiplerinden Fiorentina ile Artemio Franchi Stadı'nda karşı karşıya geldi.





İki takımın maç boyu yarattığı gol girişimleri sonuçsuz kalınca, karşılaşma başladığı gibi sona erdi.





Bu sonuçla, ev sahibi Fiorentina, 8 puana yükselirken, Juventus 13 puanla liderliğini sürdürdü.





Geçen sezonu namağlup şampiyon olarak noktalayan Juventus, 6 hafta sonra galip gelemezken, mart ayında oynadığı Genoa maçından sonra ilk defa bir lig maçında (15 maç sonra) gol sevinci yaşayamadı.





İtalya Ligi'nde 5.hafta şu maçlarla devam edecek:









26 Eylül:





Pescara - Palermo

Catania - Atalanta

Chievo - Inter

Genoa - Parma

Milan - Cagliari

Napoli - Lazio

Roma - Sampdoria

Torino - Udinese





27 Eylül:

Siena - Bologna



