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Juve’den ilk kayıp; Napoli zirveye ortak oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) hafta arasında oynanan 5. hafta maçları sonucunda, lig lideri Juventus, bu sezon ilk puan kaybını yaşadı.

27 Eylül 2012 Perşembe 10:10
Juve’den ilk kayıp; Napoli zirveye ortak oldu
Bu akşam oynanacak Siena-Bologna maçı dışından tamamlanan ligin 5. haftasında, Fiorentina deplasmanına konuk olan son şampiyon ve lig lideri Juventus, golsüz berabere kalarak bu sezonki hem ilk beraberliğini aldı hem de ilk kez puan kaybetti. 

Geçen hafta puan kaybı yaşayan Napoli ise kendi sahasında, Lazio'yu 3-0'lık skorla devirerek 3 puana uzandı ve önceki senelerde olduğu gibi bu sezonda zirve ekibi olacağının sinyalini verdi. 

Serie A'ya bir sezon aradan sonra yeniden dönen Sampdoria, AS Roma ile deplasmanda yaptığı maçı yenik götürürken, beraberliği sağlayarak, 1 puan çıkardı. Cenova ekibi, sezon başında adı şike soruşturmalarında geçtiği için -1 puanla başladığı ligde, 10 puanla namağlup şekilde 3. sırada yer alıyor. 

Ligin 4. haftasında aldıkları şok yenilgilerle taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Milano'nun iki dev kulübü FC Inter ile AC Milan, bu hafta 3 puana kavuştu. Inter, Verona deplasmanında Chievo'yu, AC Milan da sahasında Cagliari'yi yenerek, kötü gidişe dur dedi. 

Ligin 5. haftasında şu ana kadar oynanan maçlardan alınan sonuçlar ve sonrasında oluşan puan durumu şöyle: 

Fiorentina-Juventus...: 0 - 0

Pescara-Palermo.......: 1 - 0

Catania-Atalanta......: 2 - 1

Chievo-FC Inter.......: 0 - 2

Genoa-Parma...........: 1 - 1

AC Milan-Cagliari.....: 2 - 0

Napoli-Lazio..........: 3 - 0

Torino-Udinese........: 0 - 0

AS Roma-Sampdoria.....: 1 - 1

Puan Durumu

Takımlar           O  G  B  M   A  Y  P

----------------------------------------

1. Juventus        5  4  1  0  11  2  13

2. Napoli          5  4  1  0  11  2  13

3. Sampdoria *     5  3  2  0   8  5  10

4. FC Inter        5  3  0  2   8  5   9 

5. Lazio           5  3  0  2   7  5   9

6. AS Roma         5  2  2  1  11  7   8

7. Fiorentina      5  2  2  1   6  4   8

8. Catania         5  2  2  1   7  7   8

9. Genoa           5  2  1  2   7  7   7

10. AC Milan       5  2  0  3   6  5   6

11. Torino *       5  1  3  1   4  3   5

12. Atalanta *     5  2  1  2   4  4   5

13. Parma          5  1  2  2   5  7   5

14. Udinese        5  1  2  2   6  9   5

15. Bologna        4  1  1  2   5  8   4

16. Pescara        5  1  1  3   4 10   4

17. Chievo         5  1  0  4   3  9   3

18. Cagliari       5  0  2  3   2  9   2

19. Palermo        5  0  1  4   1  9   1

20. Siena *        4  1  2  1   5  4  -1

Not: İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Disiplin Kurulu, Cremona ve Bari Cumhuriyet Savcılıklarının yürüttüğü iki ayrı şike soruşturmasında adları geçen Sampdoria ve Torino'ya -1, Atalanta'ya -2 ve Siena'ya da -6 puanla lige başlama cezası vermişti. 

Ligde gelecek hafta

Ligde gelecek haftanın programları Türkiye saatiyle şöyle:

29 Eylül Cumartesi: Parma-AC Milan (19.00) ve Juventus-AS Roma (21.45). 

30 Eylül Pazar: Udinese-Genoa (13.30), Atalanta-Torino (16.00), Bologna-Catania (16.00), Cagliari-Pescara (16.00), Lazio-Siena (16.00), Palermo-Chievo (16.00), Sampdoria-Napoli (16.00) ve FC Inter-Fiorentina (21.45).
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