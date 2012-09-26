Judoda yeni aday

Judo Federasyonu'nun eski yönetim kurulu üyesi Necmi Saykun, antrenörler, sporcular, hakemler ve kulüp temsilcilerinin yoğun talepleri üzerine 13 Ekim'de yapılacak olağan genel kurulda başkan adayı olmaya karar verdiğini söyledi.





Londra Olimpiyatları'nda judoda hayal kırıklığı yaşandığını belirten Saykun, ''Arkadaşlarımla birlikte 28 proje hazırladık. Projelerimizle Türkiye'ye 2016 Olimpiyatları'nda judoda altın madalyayı kazandırmayı hedefliyoruz'' dedi.





Saykun, başkanlığa seçilmesi durumunda judoya ilgiyi artırmak için ''Judo TV''yi hayata geçireceğini dile getirdi.





''Uluslararası federasyonlarla ortak çalışma kampı gerçekleştirmek, modern kamp eğitim merkezleri kazandırmak ve antrenör sayısını artırmak önem verdiğimiz projeler'' diyen Saykun, bu projeleri devletten destek almadan sponsorlardan sağlayacağı kaynak ile hayata geçirebileceğini iddia etti.





''Mevcut yönetim başarısız oldu''





Mevcut yönetim döneminde Judo Federasyonu'na devlet tarafından büyük bütçeler ayrıldığını ileri süren Saykun, bunun müsabaka sonuçlarına yansımadığı yorumunda bulundu.





Saykun, ''Olimpiyatlara çok daha fazla sayıda sporcuyla katılmamız ve madalyalarla dönmemiz gerekiyordu. Avrupa, dünya ve Balkan şampiyonalarında da istenilen sonuçlar alınamadı. Mevcut yönetim başarısız oldu'' diye konuştu.





Judo Federasyonu Başkanı Fatih Uysal'ın judonun içinden geldiğini anlatan Saykun, ''Mevcut başkan, judoyu bilen bir arkadaşımız. Kendisinden daha başarılı olmasını beklerdim. Ortak çalışma kampları düzenleyerek sporcuları uluslararası maçlara hazırlamalıydı. Yurt dışında yapılacak ortak çalışma kampları, sporcularımızın diğer ülkelerdeki salonlarda çalışarak tecrübe kazanmalarına yardımcı olurdu'' diyerek sözlerini tamamladı.



