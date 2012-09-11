Judocular Bosna yolcusu

Judo Milli Takımı, 14-15 Eylül tarihlerinde yapılacak Erkekler ve Bayanlar Balkan Şampiyonası'na katılmak üzere, 13 Eylül Perşembe günü Bosna Hersek'in Trebijne kentine gidecek.





Milli Takım, şampiyonaya 7 bayan, 7 erkek olmak üzere toplam 14 sporcu ile katılırken, 16 Eylül Pazar günü ise Türkiye'ye dönecek.





Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli takımda şu sporcular bulunuyor:





Tanju Şorli, Şahin Turşak, Ömer Faruk Demirci, Burak Serbest, Feyyaz Yazıcı, Sinan Sandal, Nazmiye Yılmaz, Nazlıcan Özerler, Büşra Katipoğlu, Mümine Demir, Belkıs Zehra Kaya, Veysi Göz, Ebru Şahin, Deniz Bankoğlu.





Bu arada 15 Eylül Cumartesi günü yine Bosna Hersek'te Balkan Judo Birliği Başkanlık ve Komite seçimleri yapılacak.



