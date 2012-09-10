Judocular Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor

Genç Milli Takım Antrenörü Şengül Demiral, Hırvatistan'ın Porec kentinde, 21-23 Eylül tarihlerinde yapılacak şampiyona için 29 Ağustos'ta 15 sporcu ile kampa girdiklerini belirterek, ''Günde çift antrenman yapıyoruz. Sporcularımız çok yetenekli. Ülkemizi iyi bir şekilde temsil ederek madalyalar almak istiyoruz'' dedi.





Edirne'de yapacakları son çalışmaların, madalyaların rengini belirleyeceğini kaydeden Demiral, ''Sporcularımıza güvenimiz tam. Bir çok sıklette finale kadar çıkacağız inşallah. Camianın sporcularımızdan beklentisi büyük ama bunu karşılayabileceğimizi düşünüyorum'' diye konuştu.





Genç Milli Takım'ın Edirne kampı 19 Eylül Çarşamba günü sona erecek.



