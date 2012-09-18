Judo Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’na hazır

Genç Bayan Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Şengül Demiral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hırvatistan'ın Porec kentinde 21-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya, Edirne Güreş Eğitim Merkezi'ndeki 20 günlük kampla hazırlandıklarını söyledi.





Şampiyonaya, 10 milli sporcuyla katılacaklarını ifade eden Demiral, ''Kampımız çok başarılı geçti. Teknik ve taktiksel çalışmalar çok güzel yürüdü. 2011 Avrupa Şampiyonası'nda takım olarak şampiyon olduk, ferdi klasmanda da şampiyonluklar aldık. Bu yıl da aynı başarıları tekrarlamak istiyoruz. Müsabaka ortamında gelişebilecek ani olaylarla karşılaşmazsak sporcularımızdan başarılı sonuçlar bekliyorum'' diye konuştu.





Demiral, Porec'teki Avrupa Şampiyonası kafilesinde Antrenör Mehmet Özbaldöktü ve sporcular Nesrin Kartal, Betül Aydın, Dilara Lokmanhekim, Merve Türk, Büşra Akyol, Ümmühan Kabak, Büşra Özdek, Dilara İncedayı, Özge Akarsu, Kübra Kara'nın bulunduğu kaydetti.



