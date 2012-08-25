Jelena Josovıc Nilüfer Belediyespor’da

Tesislerde yapılan imza töreninde Voleybol Şube Sorumlusu Hüseyin Sağnıç hazır bulundu. 1 yıllık sözleşme imzalayan sırp oyuncuyla birlikte daha önce anlaşmaya varılan ancak resmi imza atmayan oyuncular Gizem Örge, Kübra Tanrıkulu, Neslişah Durgun, Zümra Yılmaz ile birer yıllık sözleşme imzalandı.





Sağnıç, play-off'a kalmayı hedeflediklerini belirterek, ''Yeni sezon zevkli ve çekişmeli geçecek. Transfer çalışmalarımızı tamamladık. İkinci yabancı oyuncumuzla ve çalışmalarını takımla sürdüren 4 oyuncumuzla birer yıllık sözleşme imzaladık'' dedi.





Sırp oyuncu Josovıc ise Bursa'ya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, ''Takımın başarısı için elimden gelen gayreti göstereceğim'' dedi.