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Japonya'dan piyasalara hayat öpücüğü

Dün genel olarak negatif yönlü seyirler izleyen global piyasalar, Japonya'dan gelen haberlerle bu sabah yükselişe geçti.

19 Eylül 2012 Çarşamba 09:55
Japonya'dan piyasalara hayat öpücüğü

Mynet Özel Haber: Selçuk Altun
ABD hisse senetleri piyasalarından Nasdaq dün yüzde 0.03, S&P 500 yüzde 0.13 değer kaybetti. Dow Jones’ ta ise dünkü işlemler 13.517-13.582 puan aralığında gerçekleşti ve yüzde 0.09 değer kazancı ile 13.564 puandan tamamlandı. Avrupa borsalarından İngiltere yüzde 0.43, Fransa yüzde 0.78, Almanya yüzde 0.76 değer kaybetti.

Güney Amerika borsalarından Arjantin borsası yükselirken, Brezilya ve Meksika borsaları hafif değer kaybetti. Önceki kapanışa göre, Brezilya'da Bovespa Endeksi 1,65 puan azalarak 61.804,33 puana, Meksika'da Bolsa IPC Endeksi de yüzde 0,08 oranında gerileyerek 40.590,96 puana düştü. Arjantin'de Merval Endeksi ise yüzde 0,51 oranında artarak 2.491,82 puana yükseldi.

Bu sabah ise, Japonya Merkez Bankası’nın varlık alım programını 10 trilyon yen artırması ile güne başlayan global Asya borsalarında yükselişler yüzde 2’ye ulaştı.

Hafta başından beri global piyasalarda realizasyon ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japon Merkez Bankası BOJ’un bu hamlesi piyasalara yeniden destek sağladı.

ABD'de Dow Jones en yakın vadeli kontratları yükseliş yönünde işlem görüyor.

Asya borsalarında ve ABD vadelilerinde yaşanan yükselişin etkisiyle Avrupa borsalarının güne pozitif bir başlangıç yapması bekleniyor.

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