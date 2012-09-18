Çin - Japon gerginliği büyüyor

Japonya'nın 18.09.1931'de Çin'i işgale başlamasının yıldönümü nedeniyle de birçok kentte benzer gösteriler yapıldı.

Pekin'in en işlek caddelerinden olan ve Japonya Büyükelçiliği'nin bulunduğu Liangmaçiao caddesi tamamen trafiğe kapatıldı ve binlerce Çinli gösterici bölgeye akın etti.

Halkın şiddete başvurmasını engellemek için hükümet yetkilileri açıklama yaparken, cep telefonlarına "medeni protestolar yapılması gerektiği ve şiddete başvurulmaması" yönünde kısa mesajlar gönderildi.



Sosyal medyada duyuruldu

Hafta içi olmasına rağmen büyük bir kalabalığın olması dikkati çekerken, Çin sosyal medyasında protestoların yeri ve saati kullanıcılar arasında paylaşıldı.

Pekin genelinde Japon işletmeleri de kepenk indirdi.



Şanghay'da 50'şerli gruplar

Ülkenin doğusundaki Şanghay şehrinde de binlerce kişi gruplar halinde Japonya'nın Şanghay Başkonsolosluğuna yürüyerek sloganlar attı ve açtıkları pankartlarla Japonya'yı ''adalar konusundaki tutumu''ndan ötürü protesto etti.

Bölgeden toplu halde geçmesine izin verilmeyen protestocular, 50'şerli gruplar halinde ve çok sayıda polis eşliğinde eylemlerini tamamladı.