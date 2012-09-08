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Foça Hainleri Antalya'yı kana bulayacaktı !

İzmir’in Foça ilçesinde iki askerin şehit olduğu bombalı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan zanlıların verdiği bilgiler doğrultusunda Antalya’nın Alanya ilçesinde çok sayıda patlayıcı madde ve uzun namlulu silahlar ele geçirildi.

08 Eylül 2012 Cumartesi 14:59
Foça Hainleri Antalya'yı kana bulayacaktı !

Ele geçirilen malzemeler sabah saatlerinde İzmir'e getirildi. Bombacılara yardım ve yataklıktan dün adliyeye sevk edilen Ş.R., Ş.R. ve K.R. kardeşler ile F.K. tutuklandı. Operasyon kapsamında bir kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde kendilerini fark eden üç çiftçiyi öldüren terör örgütü PKK üyeleri 'Ahmet Bal' sahte kimlikli Burhan Bozkurt ve Yunus Çiçek, Foça'da 9 Ağustos 2012 saat 08.07'de, iki askerin şehit olduğu ve 10'u asker 12 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı yaptıktan sonra kaçtı. Şanlıurfa'da polisle girdikleri çatışmada ise teröristlerden Bozkurt ölü, Çiçek yaralı ele geçirildi. Teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla İzmir ve Şanlıurfa'da gözaltına alınan beş zanlının verdiği ifadeler doğrultusunda İzmir polisi, Antalya'nın Alanya ilçesi Toros Dağları eteklerinde bomba araması başlattı.

Bomba İmha, Terör ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerinden uzman polislerin bulunduğu özel ekibin yaptığı kazı çalışmasında, dün akşam saatlerinde 30 kilodan fazla plastik patlayıcı, çok sayıda uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildiği öğrenildi. Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden birinde bu patlayıcıların bulunmasıyla büyük bir faciadan dönüldüğü kaydedildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Akdeniz Bölgesi dağlık alanında yapılan arazi aramalarında, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda patlayıcı madde, uzun namlulu silahlar ve diğer mühimmatların ele geçirildiği belirtildi. Antalya'da ele geçirilen patlayıcı ve uzun namlulu silahlar sabah saatlerinde İzmir'e getirildi.

PATLAYICILAR TERMOSA YERLEŞTİRİLMİŞ

Foça bombacılarının, söz konusu saldırıda yaklaşık 10 kilo A4 patlayıcı kullandığı, termos içine koyulan bombalardan ilkinin uzaktan kumandalı, diğerinin ise zaman ayarlı olduğu kaydedildi. 8 dakikaya ayarlanan bombanın, ölü ele geçirilen 'Ahmet Bal' kod adlı terörist Burhan Bozkurt tarafından zaman ayarı yapılarak patlatıldığı tespit edilmişti.
 

 

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