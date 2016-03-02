İzmir Ödemiş'te Patates Üreticinin Elinde Kaldı başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Ntv kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Haberler adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan İzmir Ödemiş'te Patates Üreticinin Elinde Kaldı başlığıyla verilen haber, Ntv kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak İzmir Ödemiş'te Patates Üreticinin Elinde Kaldı başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



İzmir Ödemiş'te Patates Üreticinin Elinde Kaldı.