İzmir’in sorunu tecrübe eksikliği

Bayanlar Hentbol Süper Ligi'ndeki ilk maçında İzmir'de Ardeşen Gençlik Spor Kulübü'ne 27-26 mağlup olan İzmir Büyükşehir Belediyespor'un antrenörü Celal Gençoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ligin ilk mücadelesinde rakiplerine karşı başa baş bir oyun ortaya koyduklarını, ancak müsabakayı son dakikada kaybettiklerini söyledi.





Bu sonucun kendileri adına kötü olduğunu kaydeden Gençoğlu, ''Lige galibiyetle başlamayı istiyorduk ancak bunu başaramadık. Son saniyedeki pozisyondan tecrübe eksikliğinden dolayı yararlanamayınca karşılaşmayı da kaybettik. Şimdi bu karşılaşmadan dersler çıkararak, daha fazla çalışacağız'' dedi.





Öte yandan karşılaşmada sol omzunda gerilme olan Esin Sağdıç'ın sağlık durumunun, yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı belirtildi.