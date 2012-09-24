İzmir’in kazananı Tursunov

Karşıyaka Örnekköy'deki Ulusal Tenis Eğitim Merkezi'nde oynanan final karşılaşmasının ilk setini 7-6 üstün tamamlayan Tursunov, ikinci sette rakibine 7-6 yenildi.
Turnuvanın 5 numaralı seribaşı Tursunov, son sette rakibini 6-3 ile geçerek mutlu sona ulaştı.
Rus sporcu, geçen hafta, ''American Express-İstanbul Challenger'' tenis turnuvasında da teklerde şampiyon olmuştu.
Bu yıl beşincisi düzenlenen turnuvada 2008'de Lüksemburg'dan Gilles Muller, 2009'da İtalyan Andrea Stoppini, 2010'da Hindistan'tan Somdev Devverman, 2011'de ise Slovakya'dan Lukas Lacko birinci olmuştu.