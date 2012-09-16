İzmir deplasmanda güldü

Kastamonu Araç İlçesinde spor salonu bulunmadığından dolayı kendi sahasındaki maçlarını Kastamonu merkezde bulunan Atatürk Spor Salonu'nda oynayacak olan Araç Belediyespor Bayan Hentbol Takımı sahasındaki ilk maçından yenik ayrıldı.

Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan Araç Belediyespor Bayan Hentbol Takımı, maçın ilk yarısını 15-13 geride kapattı. Geçtiğimiz sezonki gücü olmayan ve birçok oyuncusunu kaybeden İzmir Büyükşehir Belediyesi Bayan Hentbol Takımı ilk yarıdaki derli toplu oyununu ikinci yarıda da sürdürdü.

İkinci yarıda oyuna üstünlüğünü koyan İzmir Büyükşehir Belediye Bayan Hentbol Takımı, Araç Belediyespor Bayan Hentbol Takımı'nı 37-32 yendi.







