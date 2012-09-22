İzmir’de Türk-Yunan dostluğu

22. Balkan Veterenlar Atletizm Pist Şampiyonası'na Türk-Yunan dostluğu damgasını vurdu. Yunan atlet Doussis Panagiotis, Türk atlet Osman Yavuz'a dostluğu simgeleyen bir plaket verdi.





20 yıl önce yine bir veteranlar atletizm şampiyonasında tanışan ve o günden bu yana dostluklarını sürdüren ikili, Türkiye ve Yunanistan bayraklarıyla poz verdi. Türk atletlerin dünyanın en centilmen sporcuları olduğunu söyleyen Panagiotis, "Yıllar önce bir şampiyonada sakatlandığımda, bana ilk yardım eden Türk atletler oldu. Arkadaşım, dostum Osman'la da bir şampiyonada tanıştık ve birbirimizden hiç kopmadık" dedi.





Yavuz ise uluslararası organizasyonların, sporun güzelliğini göstermenin yanısıra sağlam dostluklara da sebep olduğunu ifade ederek, "Dünyanın dört bir yanında arkadaşlarım var. Sporun en güzel yanı, yaşattığı arkadaşlıklar. Doussis ile dostluğumuzu, kardeşliğimizi İzmir'den tüm dünyaya gösterdik" diye konuştu.