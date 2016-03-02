İzmir'de Lise Öğrencisi Belgin Zayıflamak İsterken Canından Oldu başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Tgrt Haber kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Akşam Haberleri adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan İzmir'de Lise Öğrencisi Belgin Zayıflamak İsterken Canından Oldu başlığıyla verilen haber, Tgrt Haber kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak İzmir'de Lise Öğrencisi Belgin Zayıflamak İsterken Canından Oldu başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



İzmir'de Lise Öğrencisi Belgin Zayıflamak İsterken Canından Oldu.