İzmir’de dev derbi!

PTT 1. Lig'in iki İzmir temsilcisi Bucaspor ile Karşıyaka, 4. haftanın son maçında yarın puan mücadelesine çıkacak.





Ligde ilk 3 haftada 4 puan toplayan ve kendi evinde oynadığı tek karşılaşmada Kayseri Erciyesspor'a mağlup olan Bucaspor'da kart cezalısı Fahri Akyol ile Mehmet İncebacak yarın ki karşılaşmada forma giyemeyecek.





Sarı-Lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Efe Özarslan'ın oynayabilecek durumda olduğu, Mehmet Batdal'ın durumunun ise maç saatinde netleşeceği bildirildi.





Henüz mağlubiyeti bulunmayan ve şimdiye kadar 7 puan toplayan Karşıyaka'da ise yarın ki karşılaşma öncesinde Muharrem Efe'nin rahatsızlığı bulunuyor.





Bu sezona kadar İl Güvenlik Kurulu kararı gereği derbi maçlara evsahipliği yapan Atatürk Stadı'nın dışında ilk defa Yeni Buca Stadı, iki İzmir ekibinin mücadelesine sahne olacak.





Yeni Buca Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Kutluhan Bilgiç yönetecek ve mücadele naklen TRT SPOR'dan yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmayı sitemizden de takip edebileceksiniz.





33. randevu





Liglerde şu ana kadar 32 kez karşılaşan iki ekipten Karşıyaka'nın 14, Bucaspor'un 9 galibiyeti bulunurken, 9 karşılaşma da berabere bitti. Bu karşılaşmalarda, Karşıyaka'nın 42 golüne, Bucaspor 33 golle cevap verdi.





Geçen sezon ilk yarıda oynanan karşılaşma golsüz berabere tamamlanmış, ikinci devredeki müsabaka Emre Güral ve Abdulkadir Özgen'in golleriyle Bucaspor'un 2-0 üstünlüğüyle bitmişti.