İzmir’de bir facia önlendi

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ormanlık alanda toprağa gömülü halde 13,5 kilo plastik patlayıcı ile patlatılmaya hazır hale getirilmiş toplam 3 kilo 700 gram bomba ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, Foça ilçesinde 9 Ağustos perşembe günü askeri aracın geçişi sırasında düzenlenen bombalı terör saldırısının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlıların ifadeleri doğrultusunda, terör örgütünün eylemlerinde kullanmak üzere patlayıcı malzeme sakladığı yerin ortaya çıkarıldığını belirtti.

Elde edilen bilgiler ışığında Gaziemir ilçesi ormanlık alanda gömülü vaziyette 4 ayrı paket halinde 13,5 kilo plastik patlayıcı ve 5 elektrikli fünye ile sigara ve limon kolonyası kutusu içerisinde patlatılmaya hazır hale getirilmiş 2 ayrı paket halinde toplam 3 kilo 700 gram bomba düzeneği ele geçirildiğini kaydeden Bilkay, ayrıca bir adet de el bombası bulunduğunu bildirdi.

'İZMİR’DE BİR FACİA ÖNLENDİ'

İzmir Valisi Cahit Kıraç, Foça ilçesinde askeri araca yönelik düzenlenen bombalı terörist saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada İzmir polisinin önemli başarı gösterdiğini ifade etti.

Soruşturma kapsamında son olarak, Gaziemir ilçesinde toprağa gömülü vaziyette ele geçirilen malzemelere işaret eden Kıraç, ''Aramada, 13,5 kilo A4 patlayıcı, 4 kiloya yakın patlamaya hazır bomba düzeneği, 5 fünye ve el bombası ele geçirildi. Bunlar ciddi miktarda malzemeler. Büyük bir facia önlendi, İzmir polisine teşekkür ediyorum. İzmir polisini kutluyorum'' dedi.

Kıraç, polisin başarılı çalışmalarında vatandaşların duyarlılığının da önem taşıdığını ifade ederek, vatandaşların şüpheli gördükleri her durumu polise bildirmelerinin terörle ve suçla mücadele çalışmalarına önemli katkı sağladığını sözlerine ekledi.