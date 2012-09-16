İzmir’de ana tablo maçları başlıyor

Bu yıl 5.'si düzenlenen ve Karşıyaka Örnekköy'deki Ulusal Tenis Eğitim Merkezi'nde eleme maçlarıyla devam edilen Türk Telekom İzmir Cup 2012 Erkekler Tenis Turnuvası'nda, ana tabloya yükselecek 4 sporcu yarınki (17 Eylül) maçların ardından belli olacak





Turnuvanın ana tablo mücadelesi de yarınki müsabakalarla başlayacak.





Toplam 5 Türk sporcunun yer alacağı ana tabloda Marsel İlhan, ilk turda Bosna Hersek'ten Tomislav Brkic'le karşılaşacak.





Diğer Türk sporcuların ilk turdaki rakipleri şöyle:





Jamie Baker (Büyük Britanya)-Haluk Akkoyun





Durmuş Durukan-Denis Kudla (ABD)





Efe Yurtacan-Josh Goodall (Büyük Britanya)





Tuna Altuna-Karol Beck (Slovakya)





17 Eylül Pazartesi maç programı





Ana tablonun ilk gününde teklerde 4 maçın yanı sıra çiftlerde de 1 müsabaka oynanacak. Türk sporculardan Haluk Akkoyun ile Durmuş Durukan bir üst tura çıkma mücadelesinde yarın korta çıkacak.







