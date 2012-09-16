İzmir’de ana tablo maçları başlıyor

Bu yıl 5.'si düzenlenen ve Karşıyaka Örnekköy'deki Ulusal Tenis Eğitim Merkezi'nde eleme maçlarıyla devam edilen Türk Telekom İzmir Cup 2012 Erkekler Tenis Turnuvası'nda, ana tabloya yükselecek 4 sporcu yarınki (17 Eylül) maçların ardından belli olacak
Turnuvanın ana tablo mücadelesi de yarınki müsabakalarla başlayacak.
Toplam 5 Türk sporcunun yer alacağı ana tabloda Marsel İlhan, ilk turda Bosna Hersek'ten Tomislav Brkic'le karşılaşacak.
Diğer Türk sporcuların ilk turdaki rakipleri şöyle:
Jamie Baker (Büyük Britanya)-Haluk Akkoyun
Durmuş Durukan-Denis Kudla (ABD)
Efe Yurtacan-Josh Goodall (Büyük Britanya)
Tuna Altuna-Karol Beck (Slovakya)
17 Eylül Pazartesi maç programı
Ana tablonun ilk gününde teklerde 4 maçın yanı sıra çiftlerde de 1 müsabaka oynanacak. Türk sporculardan Haluk Akkoyun ile Durmuş Durukan bir üst tura çıkma mücadelesinde yarın korta çıkacak.