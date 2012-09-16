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İzmir’de ana tablo maçları başlıyor

Türk Telekom İzmir Cup 2012 Erkekler Tenis Turnuvası'nda ana tablo mücadeleleri yarın başlayacak.

16 Eylül 2012 Pazar 18:45
İzmir’de ana tablo maçları başlıyor
Bu yıl 5.'si düzenlenen ve Karşıyaka Örnekköy'deki Ulusal Tenis Eğitim Merkezi'nde eleme maçlarıyla devam edilen Türk Telekom İzmir Cup 2012 Erkekler Tenis Turnuvası'nda, ana tabloya yükselecek 4 sporcu yarınki (17 Eylül) maçların ardından belli olacak

Turnuvanın ana tablo mücadelesi de yarınki müsabakalarla başlayacak.

Toplam 5 Türk sporcunun yer alacağı ana tabloda Marsel İlhan, ilk turda Bosna Hersek'ten Tomislav Brkic'le karşılaşacak.

Diğer Türk sporcuların ilk turdaki rakipleri şöyle:

Jamie Baker (Büyük Britanya)-Haluk Akkoyun

Durmuş Durukan-Denis Kudla (ABD)

Efe Yurtacan-Josh Goodall (Büyük Britanya)

Tuna Altuna-Karol Beck (Slovakya)

17 Eylül Pazartesi maç programı

Ana tablonun ilk gününde teklerde 4 maçın yanı sıra çiftlerde de 1 müsabaka oynanacak. Türk sporculardan Haluk Akkoyun ile Durmuş Durukan bir üst tura çıkma mücadelesinde yarın korta çıkacak.


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