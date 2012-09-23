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İzmir’de 50 rekor kırıldı

İzmir'de düzenlenen Balkan Veteranlar Atletizm Şampiyonası'nda 39 şampiyona ve 11 Türkiye rekoru kırıldı

23 Eylül 2012 Pazar 17:15
İzmir’de 50 rekor kırıldı
 İzmir'de sona eren 22. Balkan Veteranlar Atletizm Şampiyonası'nda 39 şampiyona ve 11 Türkiye rekoru kırıldı.

Atatürk Stadı'nda düzenlenen şampiyona, 3. gün müsabakalarıyla sona erdi. 

Şampiyonada 39 Balkan ve 11 Türkiye rekoru kırıldı. Şampiyonadaki rekorlar şöyle: 

Bayanlar Balkan Rekorları

80 Metre engelli (40-44 yaş) Hanife Sancak 14.54 (Türkiye)

100 metre (40–44 yaş) Merlina Arnaudova 13.44 (Bulgaristan)

100 metre (45–49 yaş) Sonja Dosen Culic 14.36 (Hırvatistan)

200 metre (50–54 yaş) Zvonka Blatnık 29.86 (Slovakya)

200 metre (75–79 yaş) Olimpiada Radu 43.43 (Romanya)  

400 metre (50-54 yaş) Zvonka Balatnik 1:07.87 (Slovenya)

400 metre engelli (55-59 yaş) Pacrita Marcela 1:00.08 (Romanya)

800 metre (75–79 yaş) Olimpiada Radu 3:54.05 (Romanya)

2000 metre engelli (55-59 yaş) Pacrita Marcela 9:51.72 (Romanya)

4x100 metre bayrak (40-45 yaş) (Hırvatistan) 58.11

4x100 metre bayrak (45-49 yaş) (Bulgaristan) 58.43

Balkan bayrak (40–44 yaş) 4:35.95 (Bulgaristan)

Balkan bayrak (55–59 yaş) 5:33.09 (Romanya)

Balkan Bayrak (50–54 yaş) 6:51.40 (Sırbistan)  

Çekiç atma (45–49 yaş) Ivana Sraga 19.27 (Hırvatistan)

Çekiç atma (75–79 yaş) Miculescu Angela 19.90 (Romanya) 

Cirit atma (75–79 yaş) Miculescu Angela 17.71 (Romanya)

Bayanlar Türkiye Rekorları

100 metre (40–44 yaş) Hanife Sancak 14.62 

200 metre (40–44 yaş) Hanife Sancak 30.18 

200 metre (45–49 yaş) Sevim Dokuzlar 32.18 

5000 metre (45-49 yaş) Latife Çömlek 22:54.80

Çekiç atma (40-44 yaş) Kadi Duman Nurteno 22.93

Üç adım atlama (55–59 yaş) Hürrem Turanlı 5.96 

Erkekler Balkan Rekorları

80 metre engelli (75–79 yaş) Ioannıs Mpellos 15.42 (Yunanistan)

100 metre engelli (65–69 yaş) Murat Mehmet Kaçar 17.48 (Türkiye)

200 metre (40-44 yaş) Argıropoulos Dıonısıos 23.49 (Yunanistan)

200 metre (45–49 yaş) Hımelrajh Bozo 24.31 (Slovenya) 

300 metre engelli (50-54 yaş) Marko Bozicek 1:01.31 (Slovenya)

400 metre (65-69 yaş) Grudi Grudev 1:07.63 (Bulgaristan)

800 metre (65-69 yaş) Muhamet Rama 2:34.20 (Kosova) 

1500 metre (55-59 yaş) Milos Trivunovic 4:50.76 (Sırbistan)

1500 metre (65-69 yaş) Muhamet Rama 5:16.12 KOSOVA 

3000 metre engelli (40–44 yaş) Katerin Stoilov 10:24.15 (Bulgaristan)

10000 metre (80-84 yaş) Andric Miloje 1:14:46.1 (Sırbistan) 

Yarı maraton (50-54 yaş) Marko Bozicek 1:01.31.00 (Slovenya)

Cirit atma (50-54 yaş) Darko Orozim 50.35 (Slovenya) 

Cirit atma (85-89 yaş) Stefanos Petrakis 13.76 (Yunanistan)

Çekiç atma (80–84 yaş) Bobei C-Tin 20.19 (Romanya)

Çekiç atma (85–89 yaş) Şinasi Ertan 23.34 (Türkiye) 

Disk atma (65-69 yaş) Stilianos Angloupas 44.07 (Yunanistan)

Disk atma (75–79 yaş) Petar Panayotov 32.04 (Bulgaristan)

Gülle atma (85–89 yaş) Şinasi Ertan 7.98 (Türkiye) 

Sırıkla atlama (80–84 yaş) Hikmet Kandeydi 2.30 (Türkiye)

Uzun atlama (75-79 yaş) Mpellos Ioannis 4.08 (Yunanistan)

Yüksek atlama (80-84 yaş) Hikmet Kandeydi 1.22 (Türkiye) 

Erkekler Türkiye Rekorları

4x100 metre bayrak (55-59 yaş) 53.26

Gülle Atma (80–84 yaş) Hikmet Kandeydi 10.22 

Sırıkla atlama (80–84 yaş) Hikmet Kandeydi 2.30 

Uzun Atlama (50–54 yaş) Cumhur Can 5.54 

Yüksek atlama (80-84 yaş) Hikmet Kandeydi 1.22
 
 
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