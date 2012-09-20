İzmir BB, şampiyonluk için Fransa’ya gitti

İzmir Büyükşehir Belediyespor bayan ve erkek okçuluk takımları, Fransa'nın Compiegne kentinde düzenlenecek 5. Avrupa Kulüpler Kupası'nda Türkiye temsil edecek.





Teknik Direktör Cumhur Yavaş yönetiminde Fransa'ya giden kafilede antrenörler Göktuğ Ergin ve Esen Dönmez de yer alıyor.





İzmir Büyükşehir Belediyesi Bayan Takımı'nda, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda yer alan Begül Löklüoğlu'nun yanı sıra Damla Ergin ve Aybüke Aktuna da bulunuyor. Erkek takımı ise Yusuf Çorba, Yağız Yılmaz ve Sermet Çınar'dan oluşuyor.





Bayanlarda 18, erkeklerde ise 21 takımın mücadele edeceği kupada, İzmir Büyükşehir Belediyespor bayan takımı, geçen yıl düzenlenen şampiyonada Avrupa üçüncüsü olmuştu. Erkek takımı ise 2009 ve 2010 yıllarındaki şampiyonalarda Avrupa dördüncülüğünü elde etmişti.





Teknik Direktör Cumhur Yavaş, Avrupa'nın en güçlü ekiplerinin bulunduğu kupada mücadele edeceklerini belirterek, ''Hedefimiz ülkemize madalyalarla dönmek. Bu kupa için çok iyi hazırlandık. En iyi performansımızı göstererek geçtiğimiz yıl kazandığımız derecenin üzerine koymak istiyoruz'' dedi.