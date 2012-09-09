İyilik sever Eboue!

Galatasaray’ın Fildişi Sahilli futbolcusu Emmanuel Eboue, ülkesinin dün Senegal ile oynadığı ve 4-2 kazandığı karşılaşmada ilk 11'de mücadele etti ve gösterdiği performans ile otoritelerden tam not aldı. Afrika Uluslar Kupası'na katılma yolunda 12 Ekim'de oynanacak rövanş öncesinde Fildişi Sahili ciddi bir avantaj yakalarken, Felix Boigny Stadı’nda oynanan karşılaşmanın öncesinde Eboue'nin farklı bir heyecan yaşadığı da ortaya çıktı.





Abidjan'da kampta bulunan milli takımın kaldığı yer olan Hotel Fildişi'nde Eboue'nin ziyaretçileri vardı. Galatasaraylı futbolcunun kendi ismiyle kurduğu ve çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunduğu 'Emmanuel Eboue Vakfı'nın' hizmetlerinden memnuniyetini dile getirmek isteyen bir heyet yıldız futbolcuyla otelde biraraya geldi.





Ülkenin güneyindeki 40 bin nüfuslu Aboisso'dan gelen heyet, vakfın çalışmalarından son derece memnun olduklarını dile getirirken, Eboue'ye yardımları için teşekkürlerini iletip, yanlarından getirdikleri hediyeleri Sarı-Kırmızlı futbolcuya takdim ettiler. Emmanuel Eboue son olarak geçtiğimiz haziran ayı içerisinde ülkesinde bir yardım gecesi düzenlemiş, Didier Drogba başta olmak üzere milli takımdan pek çok arkadaşının katıldığı bu gece sonrasında toplanan paralarla bölgedeki okullara eğitim materyalleri konusunda destek sağlamıştı. Ayrıca yeni iş sahaları açmak için bir fon da oluşturan Eboue, bunlara ilaveten temmuz ayında da dayanışma amaçlı bir futbol turunuvası organize etmişti.





Kaynak: Milliyet - Onur Dinçer