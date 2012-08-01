Bu sene vizyona girecek olan “Eksik Sayfalar” filminin yapımcısıyla oturan Güleç, basın mensuplarını görünce hatırını sordu. Filmle ilgili konuşan Güleç, “Çekimlerin bitmesine az kaldı. Son sahneleri çekiyoruz. Vizyon tarihini bilmiyorum” dedi.



“Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinden ayrılan Erkan Petekkaya başta olmak üzere rol oyuncularının hatırlatılmasına, “İyi oldu ayrılıklar” demesi şaşırttı.



Rol arkadaşı Yıldız Çağrı Atiksoy bir dönem aşk yaşadığı sorusuna ise Güleç, “Siz varya siz… Öyle bir şey olmadı. Yıldız benim arkadaşım. Hatta az önce telefonla konuştum. Biri olunca hayatımda size söylerim” şeklinde konuştu.