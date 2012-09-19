Ivana’dan Pınar’a cevap

En Büyük Show adlı programda sunucuuluk yapmaya başlayan Sert, Twitter'dan kendisi için "Hani ikoncan, eski model vs. diye modayla ilgili program yapınca bir şekilde idare ediyordu da gece yayınında sunuculuk yapmasın Ivana Sert" diyen Pınar Altuğ'a cevap verdi: "Herkes ekmek parasının peşinde bir şeyler yapıyor. Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın. Benim eski manken olduğumu herkes biliyor, ama ben Pınar'ı tanımıyorum, eskiden ne yaptığını bilmiyorum".