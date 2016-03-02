İTÜ Maçka 'Yeşil kampüs' olacak

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Maçka Yabancı Diller Yüksekokulu Kampüsü'nün karşısındaki parkı yeşil kampüs projesine dahil etti.

İTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ayazağa Kampüsü'nde başlatılan İTÜ Yeşil Kampüs çalışmaları kapsamında Maçka Kampüsü, ağaç köklerine baskı yapan ve ekolojik sürdürülebilirliğe darbe vuran geçirimsiz beton yüzeylerden kurtarılarak daha yeşil bir alan olarak üniversiteye ve çevreye kazandırılmak amacıyla projelendirildi.

İTÜ Maçka Yabancı Diller Yüksekokulu karşısında yer alan yeşil alanla ilgili hazırlanan proje, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile ilgili izin süreci tamamlandıktan sonra devam edecek.

Projeyle, kampüs içinde üniversite çalışanları, personel ve öğrencilerin yararlanacağı yeşil alan yeniden yapılandırılacak, kafeterya olarak öngörülen bölüm de yeşil alan şeklinde yeniden düzenlenecek.

- Proje hakkında

Projeye göre, bin 415 metrekare olan yeşil alanda gerçekleştirilecek yürüyüş yolları, geçmişteki 630 metrekare büyüklüğündeki geçirimsiz beton yüzeyle karşılaştırılamayacak oranda azaltılarak, 150 metrekareyle sınırlandırıldı. Yürüyüş yolları uygun eğimlerde çözülerek ve tüm engelsiz tasarım ilkeleri göz önünde bulundurularak, engelsiz hale getirildi.

Proje sürecinde alanda bulunan mevcut ağaçlar tespit edildi ve alan kimliğiyle bütünleşmiş yeni ağaçların eklenmesiyle tasarım gerçekleştirildi.

Tasarım kapsamında, mevcut ağaçların korunmasının yanı sıra, İstanbul iklimi ve peyzajıyla uyumlu türler, alan düzenlenmesine eklendi. Bu çerçevede mevcut bitki envanterine ek olarak, 12 ağaç, 574 çalı ve bin 500 yer örtücünün, park peyzajına katkı sunmak üzere dikilmesi planlandı.

Bitkisel materyalin korunarak geliştirilmesinin yanı sıra, geçirimsiz beton yüzeylerden temizlenen alanlar üzerinde, toprağın geçirimliliğini ve nefes almasını sağlayacak yaklaşımda detaylar geliştirildi. Bununla yüzey geçirimliliğini ve bitkisel yüzeyin yaşam konfor koşullarının artırılmasının yanı sıra, yaklaşık 200 metrekare yeşil alan kazandırıldı.

Yeşil alan ve bitkisel materyal varlığının arttırılmasının yanı sıra, tercih edilen sulama sistemi ve hiç aydınlatması olmayan bir alanda kullanılan yeni aydınlatma armatürleri aracılığıyla da daha az su ve enerji kullanan bir parka sahip olunması amaçlandı.