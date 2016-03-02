İTÜ'de öğrenciler kazandı: Kafeterya değil, yeşil alan olacak

İSTANBUL Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü'nde yer alan yeşil alana peyzaj çalışması ve kafeterya yapılmasına yönelik projeyle ilgili olarak İTÜ Rektörlüğü yaptığı açıklamada, “Kafeterya olması öngörülen alanın da, yeşil alan olarak yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verdi.Maçka Kampüsü Nişantaşı girişinde bulunan yeşil alana kafeterya yapılması öğrenciler ile üniversite yönetimini karşı karşıya getirmişti.