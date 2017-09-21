Itır Esen kimdir? Miss Turkey Güzelini tanıyalım

Miss Turkey tamamlandı. Miss Turkey güzeli Itır Esen oldu. Peki Itır Esen kimdir biliyor musunuz. Türkiye güzeli aslında bize yabancı bir isim değil.

Miss Turkey 2017 merakla beklenen yarışmanın sonucu belli oldu. 20 kızın finalde yarıştığı yarışmada kazanan Itır Esen'in aynı isimli ablasının kızı Itır Esen birinci oldu. İşe Miss Turkey güzeli hakkında bilmedikleriniz.

Miss Turkey kazanan yarışmacı Polanya'da dünya güzelliği için yarışacak. Ayrıca Amerika ve Çin'de de temsil edecekler belli oldu. Miss Turkey güzeli Miss World yarışmasında birinci olan Itır Esen yapacak. İkinci güzelimiz Aslı Sümen, üçüncü güzelimiz Pınar Tartan birinci oldu.

Itır Esen kimdir?

2017 şampiyonu 1999 doğumlu İStanbul Üniversitesi İngilizce öğretmenliği okuyan Itır Esen oldu. Üç yıldır podyumlarda en çok aranan modacı manken olan Itır Esen, bizim bildiğimiz Itır Esen'in yeğeni.