İşyerinde korkutan görüntü

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri izleyen işyeri sahibi Hasan Ofli, "Işıklar yandıktan sonra siyah bir gölge kamera önünde dolaşıyor. Kamerayı kuranlar şirket yetkilileri de ne olduğunu anlayamadı" dedi.

Samsun’da bir diş laboratuvarında bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerdeki ne olduğu anlaşılamayan siyah bir gölge, korkuya neden oldu.

41 yaşındaki Hasan Ofli’ye ait işyerinde iddiaya göre lambalar gece kendiğinden yandı. Işıkların yanı sıra televizyonun da açıldığını fark eden Ofli, işyerinin üst katındaki evinden inerek ne olduğunu anlamaya çalıştı. Sesler üzerine içeride hırsız girebileceğinden şüphelenen Hasan Ofli, işyerine girdiğinde ışıkların ve televizyonun açık olduğunu farketti. Olumsuz birşey göremeyince lambaları söndürüp evine giden Hasan Ofli, sabah geldiğinde güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında işyerinde siyah bir gölge dolaştığını belirten Hasan Ofli, ne yapacağını şaşırdı. 13 yıldır burada işyeri olduğunu belirten Ofli, şöyle dedi: "24 personelimiz var. Gece ışıkların ve televizyonun kendiliğinden açılması üzerine üst kattaki evimden gelerek ne olduğunu baktım. Ancak, içeride kimse yoktu. Sabah güvenlik kamerası kayıtları incelediğimde gördüklerim ürkütücüydü. Işıklar, televizyon kendiliğinden açılıyor. Sonra kameranın önünde siyah bir gölge dolaşıyor. Ne olduğunu anlayamadık. Güvenlik kamerası firmalarına sorduğumuzda onlar da ne olduğunu anlamadılar. Kameranın önünden geçenin sinek veya başka bir böcek olamayacağını belirttiler. Açıkcası korktuk. Ne olduğunu da bir türlü çözemedik."