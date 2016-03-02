İsveç'te terör tehdidi seviyesi düşürüldü

İsveç, Paris'teki terör saldırılarının ardından kasım ayında 5 üzerinden 4'e yükseltilen terör tehdidi alarmını 3'e düşürdü. İsveç İstihbarat Teşkilatı Başkanı Anders Thornberg, yaptığı yazılı açıklamada, "Birçok sorular hala cevap beklese de genel tablo (kasım ayından bu yana) kısmen netleşti" ifadesini kullandı. Thornberg, açıklamasında "Terör tehdidi düzeyinin düşürülmesi artık İsveç'e terör tehdidi bulunmadığı anlamına gelmiyor. Ulusal Terör Tehdidi Değerlendirme Merkezine göre İsveç, şiddeti teşvik eden İslamcılar tarafından ülke içinde ve dışında meşru fakat öncelik verilmemiş bir hedef olarak değerlendiriliyor. Hala İsveç'te terör saldırısı düzenleme kapasitesi ve niyeti taşıyan, bazı operatifler (gruplar) var" değerlendirmesinde bulundu.İsveç'te terör tehdidi düzeyi 2010 yılında 3'e çıkarılmıştı.