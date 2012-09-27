'İstenmeyen imam' krizi!

Rodos Müslümanları Kültür Derneği ve Rodos İslam Eserlerini Koruma Vakfı Rodos Evkaf İdaresi'nce belirlenen İmam İlter Meço ile İmam Mustafa Sancaktar'ın görev yaptığı camiye Ramazan ayında Yunanistan hükümetinin yetkili kıldığı Dimetoka Müftülüğü tarafından İmam Hasan Karaali'nin görevlendirilmesi bölgede yaşayan Müslüman halkı tedirgin etti.

1540 yılında inşa edilen camide imamlar İlter Meço ile Mustafa Sancaktar'ın hizmetinden memnun olan bölgedeki Müslüman halk, Yunanistan Devleti tarafından desteklenen Dimetoka Müftülüğü'nün böyle bir yetkisi

Rodos Müslümanları Kültür Derneği üyesi Şahap Kaşlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camilerinde mevcut iki imam görev yaparken, Ramazan ayında Dimetoka Müftülüğü'nce imam atandığını söyledi. Camide imam olarak görev yapan İlter Meço'nun İlahiyat Fakültesi mezunu olduğunu ve Mekke'de 6 yıl eğitim gördüğünü belirten Kaşlıoğlu, imamları Meço ile Sancaktar'dan memnun olduklarını kaydetti.

Dimetoka Müftülüğü tarafından da üçüncü bir imam atanmasına anlam veremediklerini ifade eden Kaşlıoğlu, “Camide imam varken, sen gelirsen ne olur? Sana yer verirler mi? Böyle bir şey olmaz. Bunlar varken üçüncü bir imam fazla. 'Bir sürü cami var. Açın birini, verin anahtarını o da orada imamlık yapsın' dedik” diye konuştu.

Rodos Adası'nda yaklaşık 10 caminin bulunduğunu ancak bir tanesinin ibadete açık olduğunu dile getiren Kaşlıoğlu, tüm camilerin ibadete açılmasını ve anahtarlarının derneklerine teslim edilmesini istediklerini söyledi.

"ATANAN ASIL İMAM BENİM"

Kanuni Sultan Süleyman'ın 1522 yılında fethettiği ve 390 yıl Osmanlı idaresinde kalan Yunanistan'ın Rodos Adası'ndaki ibadete açık İbrahim Paşa Camisi'nin şuanda hem müezzinliğini hem de imamlığını yapan Mustafa Sancaktar, diğer imamlar ada dışında olduğu için iki görevi de kendisinin yürütmeye çalıştığını belirtti. İmamlardan Karaali'nin bazı cemaat üyelerinin kendisini istememesi üzerine memleketine geri döndüğünü anlatan Sancaktar, Meço'nun ise izne ayrıldığını kaydetti.

İlter Meço'nun dernek tarafından görevlendirildiğini ancak resmi olarak tayin edilmediğini anlatan Sancaktar, “Buraya atanan asıl imam benim. İlter hoca bilgili ve iyi bir arkadaşımız ama resmi görevli değil. Örneğin nikahları kıyamıyor. Benim için problem değil, gelip burada imamlık yapabilir” dedi.

Yunanistan tarafından yetkili olan Dimetoka Müftülüğü'nce görevlendirilen İmam Hasan Karaali'nin ise camide görev yapmasını cemaatin istemediğini dile getiren Sancaktar, Ramazan ayı içinde hoş olmayan bazı tartışmaların yaşandığını bildirdi.

Kendisinin 70 yaşında olduğunu ifade eden Sancaktar, “Ben bugün varım, yarın yokum. Buraya Vakıflar İdaresi tarafından resmi bir imam tayin edilmeli” diye konuştu.

SÜLEYMANİYE CAMİ KAPALI

Rodos'un fatihi Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle inşa edilen ve adanın en büyük camisi olarak belirtilen Süleymaniye Camisi'nin de kapalı olması Türk ziyaretçilerin tepkisini çekiyor.

2005 yılında yenilenen ihtişamlı cami, şehrin bir çok noktasından görülebiliyor. Camiyi görünce heyecana kapılarak ziyaret için gelen Türk misafirler, kapıdaki asma kilitle karşılaşıyor.

Rodos'a Almanya'dan tatile gelen Zeki Karabacak, Osmanlı İmparatorluğu'nun izlerini taşıyan caminin kapalı tutulmasına tepki gösterdi. İstanbul'da bütün kiliselerin açık olduğunu söyleyen Karabacak, isteyen herkesin istediği kiliseye gidip ibadetini yapabildiğini ifade etti. Kendisinin de var olan bir camide rahatlıkla ibadetini yapmak istediğini ifade eden Karabacak, “Yunanca biliyorum ve bir çok Yunanlı ile konuştum. Türkiye'ye turist olarak geldiklerinde atalarının yaptırdığı kiliselere rahatlıkla girip ibadet yapabildiklerini söylüyorlar. Ben de burada camiye gidip ibadetimi yapmak istedim ama cami kapalı. Atalarımızın izlerini taşıyan bu değerlerin sahipsiz olduğunu görüyoruz” dedi.

Ankara'dan adaya tatile gelen Mehmet Erol Taşel de adada ibadet yapılabilecek camilerden sadece birinin açık olduğunu kaydetti. Adada kalabalık bir Müslüman nüfus olduğuna işaret eden Taşel, “İbadetle ilgili bir sıkıntı olduğunun kanaatindeyim. Süleymaniye'yi sadece bayramdan bayrama açıyorlar. O da sadece gezmek için. Geçen bayramda geldiğimde içini gezdim ama ibadete müsaade etmiyorlar” diye konuştu.

Yaklaşık 3 bin 500 Türkün yaşadığı Rodos'ta Süleymaniye, İbrahim Paşa, Sultan Mustafa, Recep Paşa, Ağa, Hamza Bey, Ali Hilmi Paşa, Şadırvan, Murat Reis ve Hadiye isimli 10 cami bulunuyor. Camilerden sadece İbrahim Paşa ve Süleymaniye iyi durumda. Diğer camilerin bir çoğu yıkık durumdayken, biri ise nikah salonu olarak kullanılıyor.



