Olaylı filmin yönetmeni ifade verecek

AHLİYE KOŞULLARINI İHLAL EDİP ETMEDİĞİ ARAŞTIRILACAK



Polis, geçmişte dolandırıcılıktan mahkum olan Nakoula'nın şartlı tahliye koşullarını ihlal edip etmediğinin denetleneceğini belirtti. Polis sözcüsü Steve Whitmore, California'nın Cerritos şehrindeki evinden gönüllü olarak ayrılan Nakoula'nın gözaltına alınmadığını, sadece ifadesine başvurulacağını söyledi.

DOLANDIRICI VE PORNOCU

Büyük protesto gösterilerine neden olan filmin İsrailli yönetmeninin, geçmişte porno filmleri çektiğini öne süren bilgiler ortaya çıktı.

Ntvmsnbc sitesinde yer alan habere göre, İsrailli yönetmen Sam Bacile’nin eskiden porno filmleri çeken biri olduğu öne sürüldü.



ABD basınında çıkan haberlere göre, 55 yaşındaki Bacile, “Young Lady Chatterley”, The Sexpert" ve "The Happy Hooker Goes Hollywood" adlı porno filmlerini çeken kişi olabilir. Öte yandan, bu filmi çekmiş kişinin tesadüfen Bacile ile aynı ismi kullamış olabileceği de belirtildi.



BACILE İLE BAĞLANTISI OLABİLİR



Los Angeles Times, 2011 yılında çekilen bir başka filmde yine Bacile’nin isminin geçtiğini, Alan Roberts tarafından yönetilen filmin prodüktörü olarak görüldüğünü ifade etti. Gazete, buna rağmen Sam Bacile isminin porno sektöründe takma bir ad olarak başkası tarafından kullanılmış

olabileceğine dikkat çekti. İnternetin en büyük sinema sitesi IMDB’nin verdiği bilgiye göre, Alan Roberts 1970’li yıllarda birçok korku ve porno filmi çekmiş bir isim.



FİLMLERİ BAŞKA İSİMLERLE ÇEKMİŞ



LA Times,Roberts’ın aynı zamanda Canyon Lake şehrinde yaşayan Robert Alan Brownell adını kullandığını belirtti. Magazin sitesi Gawker, Robert’ın film sektöründeki bağlantılarıyla temasa geçerken, Vice sitesi, aynı kişinin diğer adı olarak bilinen Robert Brownell’ın, “Müslümanların Masumiyeti”nin prodüksiyon öncesi çalışmalarında yer aldığını iddia etti.