İşte yeni Toyota Auris

Markanın sportif modeli GT86 ve yeni Auris’ten önce ürettiği otomobillerde, aracın bütün kriterlerde iyi olması için çalıştıklarını söyleyen Toyota Satıştan Sorumlu Avrupa Başkan Yardımcısı Karl Schlicht, “Aracın tasarımı, kullanımı, konforu ve teknolojisinin ortalamada iyi olduğu bir araç üretince, ortaya da ‘ortalama’ bir otomobil çıkıyordu. Şimdi ise otomobilin hangi özelliklerini öne çıkarmık istiyorsak o özelliğini vurguluyoruz. Ürün tasarım anlayışındaki gerçek değişikliği ilk yansıtan araç Auris oldu. Bu strateji değişikliğini yenilenen bütün modellerimize uygulayacağız” dedi.





Schlicht, yeni Auris’in Eylül ayının son haftasında başlayacak olan Paris Otomobil Fuarı’nda yapılacak dünya lansmanından sonra satışa sunulaca-ğını belirterek, “Aracın yüksekliği 5.5 santimetre alçaltıldı, ağırlık merkezi de aşağıya çekildi.



Çizgileri ve aracın ön yüzü de daha keskin hatlara kavuştu.

