İşte Türkiye'nin en değerli 100 markası

Burada en dikkat çekici nokta ise 100 Türk markasının, Brand Finance’in Mart ayında açıkladığı “Dünyanın En Değerli 500 Markası” listesinde 38.3 milyar dolarlık pay ile 5. sırada yer alan WalMart’ın marka değerine bile erişememiş olması.



Marka değerlendirme araştırmalarıyla ön plana çıkan Brand Finance, bu kez 2012 yılındaki tüm araştırma verilerinden derlediği “Türkiye’nin En Değerli Markaları 2012” sonuçlarını bugün İstanbul’daki Feriye Lokantası’nda yapılan basın toplantısıyla kamuoyuna ve marka sahiplerine duyurdu.



Araştırma, Türkiye’nin marka stratejisiyle ilgili sorunlarını ortaya koyarken, farklı sektörlere yeniden devinim kazandırarak Türkiye’nin geleceğine yönelik rotasını bir kez daha çizdi.



100 Türk markası 1 Walmart etmiyor

Brand Finance’in bugün açıkladığı yeni araştırma sonuçlarına göre, son 5 yılda ilk 100 Türk markasının toplam değeri beş yıllık ortalamada 28 milyar dolar çıktı. Burada en dikkat çekici nokta ise 100 Türk markasının, Brand Finance’in Mart ayında açıkladığı “Dünyanın En Değerli 500 Markası” listesinde 38.3 milyar dolarlık pay ile 5. sırada yer alan WalMart’ın marka değerine bile erişememiş olması.



Aynı araştırmada geçen yıla oranla bazı düşüşlere de dikkat çekiliyor: Geçen yıl 100 Türk markasının toplam değeri 33 milyar dolar iken, bu yıl kur farkı nedeniyle bu rakam 27 milyar dolara düştü. Değeri 1 milyar doların üzerinde olan marka sayısı geçen yıl 12 iken bu sene 10’a geriledi.



İlk Üçte Kanatlanan Bir Marka

150’yi aşkın firma üzerinde yapılan araştırmada veriler ilk 100’e giren firma üzerinden değerlendirildi. Araştırma sonuçları, 2012 yılında Türkiye’nin en değerli markasını Türk Telekom olarak belirledi. Böylece Türk Telekom, dördüncü kez Türkiye’nin en değerli markası seçildi. Bu yıl büyük bir başarıyla ikinci sıraya yerleşen marka ise Türk Hava Yolları (THY) oldu. Üçüncü sırada Akbank yer aldı. İlk üçü takip eden markaların ise sırasıyla; Türkiye İş Bankası, Turkcell, Anadolu Efes, Garanti, Arçelik, Yapı Kredi Bankası ve OMV Petrol Ofisi olduğu belirtildi.



Çözüm: Turquality marka yönetim üssüne dönüşmeli

Basın toplantısında olumlu gelişmelerin yanı sıra marka sahiplerinin karşılaştığı ortak sektörel sorunlar ve eksikler de masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, araştırma verilerini dikkate alarak sektörlerin geleceğine yönelik çizdikleri yol haritasında marka değerinin yükseltilmesi konusuna en büyük vurguyu yaptıklarını ifade ederek bu yönde devlet politikalarının da geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Toplantıda, “10 yılda 10 dünya markası” sloganıyla yola çıkan Turquality’nin küresel bir marka yaratması yönünde beklentiler de dile getirildi. İlgüner, “Karar vericilerin politika üreticilerin üzerinde düşünmesi gereken bir tablo bu. Çünkü temel bir ikilemle karşı karşıyayız. Hizmet sektöründe çok değerli markalarımız var ama bir türlü kendi coğrafyamız dışına çıkamıyor, marka değeri oluşturamıyoruz. Bu değeri neler oluşturur, bu değeri nasıl yüceltiriz? Bunları hesap etmeliyiz. Türkiye’nin kendi markalarını değerli kılabilecek ülke stratejilerini geliştirmesi ve o yolda hangi iş kollarının ülke için cazibe ve rekabet anlayışı vadettiğini hesap ederek bu kolları destek ve teşvik programına dâhil etmesi gerekir. Turquality’den beklentimiz budur. Ülke bazında bu sorunu nasıl çözeceğimizin kararını verip bu yolda ilerlemeli ve sloganımızı belirlemeliyiz: Ölçebilirsem kontrol ederim. Kontrol edebilirsem yüceltirim.”



Diğer yandan Türkiye’nin ithalat ve ihracat dengesizliğini ortadan kaldırmak gerektiğini belirten İlgüner, pazarlama ve tüketiciyle doğrudan ilintili ve marka gibi fiziki olmayan varlıkların payı arttıkça, bu dengesizliğin de Türkiye’nin lehine giderileceğini söyledi.



2011 2012 Marka Marka Değeri (milyon $) Marka Derecesi 1 1 TÜRKTELEKOM 2,019 AA+ 6 2 TÜRK HAVA YOLLARI 1,681 AA 4 3 AKBANK 1,582 AAA- 2 4 İŞ BANKASI 1,569 AA 3 5 TURKCELL 1,539 AA+ 7 6 ANADOLU EFES 1,509 AA- 5 7 GARANTİ BANKASI 1,434 AAA- 9 8 ARÇELİK 1,286 AA- 8 9 YAPI KREDİ BANKASI 1,138 AA- 17 10 OMV PETROL OFİSİ 1,062 AA+ 10 11 BİM 965 A- 11 12 FORD OTOMOTİV 909 AA- 15 13 HALK BANKASI 859 AA 13 14 ENKA 766 AA 12 15 VAKIFLAR BANKASI 737 AA- 16 16 MİGROS 653 A- 23 17 ÜLKER BİSKÜVİ 452 A 18 18 ŞİŞE CAM 387 A+ 26 19 AYGAZ 384 AA- 22 20 FİNANSBANK 372 A+ 21 21 BSH 343 A+ 19 22 VESTEL ELEKTRONİK 323 A+ 25 23 DENİZBANK 274 A+ -- 24 ARKAS 238 A 28 25 DOĞUŞ OTOMOTİV 200 AA 42 26 SÜTAŞ 183 A+ 27 27 HÜRRİYET 158 AA- 33 28 TAV 138 A+ 39 29 BANVİT 136 A 36 30 PINAR SÜT 129 AA- -- 31 TEKNOSA 125 A+ 99 32 ALTINYILDIZ 123 A+ 29 33 BANK ASYA 113 A 24 34 TEB 109 A 38 35 ASELSAN 107 A 54 36 KENT GIDA 103 AA- 43 37 BRİSA 102 AA- -- 38 ODEON TURİZM 97 A 41 39 TESCO-KİPA 95 A+ 35 40 VESTEL BEYAZ EŞYA 94 A -- 41 KİLER 91 A 69 42 GOODYEAR 87 A- -- 43 AL BARAKA TÜRK 84 A 30 44 ŞEKERBANK 84 A 48 45 TÜRK TRAKTÖR 84 A+ 66 46 YAPI KREDİ SİGORTA 82 A 53 47 ANADOLU SİGORTA 82 A+ 44 48 TOFAŞ 79 A+ 81 49 ECZACIBAŞ YAPI 71 A+ 51 50 KESKİNOĞLU 71 A 73 51 OTOKAR 71 AA- 58 52 ACIBADEM 70 A 47 53 TAT 64 A 65 54 AKSİGORTA 55 A+ 75 55 PINAR ET 53 AA- 78 56 ANADOLU HAYAT 51 AA- 63 57 TÜRK TUBORG 48 A+ 72 58 BOYNER 45 AA 61 59 BOSSA 44 A 45 60 SINAİ KALKINMA B. 44 A 55 61 ÇELEBİ HAVA S. 42 A 102 62 MUTLU AKÜ 41 A+ 104 63 GÜNEŞ SİGORTA 41 A 96 64 İNDEX 35 A 82 65 REYSAŞ 34 A+ 32 66 CARREFOURSA 33 A- -- 67 ALTERNATİFBANK 32 A 105 68 VAKKO 31 A+ 95 69 KEREVİTAŞ 30 A- 84 70 NORTEL 30 A- -- 71 BETEK 27 A -- 72 BİMEKS 26 A 97 73 ARENA 26 A -- 74 ADESE 24 A- 80 75 DEMİRDÖKÜM 24 A- -- 76 YÜNSA 23 A- 90 77 GOLDAŞ 23 A- -- 78 SÖKTAŞ 22 A- -- 79 ATLASJET 22 A- -- 80 DYO 20 A- -- 81 KAREL 19 A -- 82 ANEL ELEKTRİK 19 A 94 83 ŞEKER PİLİÇ 18 A- -- 84 TEKSTİLBANK 17 A- -- 85 ANEL TELEKOMÜNİKAS. 17 A- 101 86 YATAŞ 16 A+ 93 87 İZOCAM 16 A -- 88 ADEL 16 A -- 89 ALARKO CARRIER 15 A -- 90 MARSHALL 15 A- -- 91 ECZACIBAŞ İLAÇ 14 A- -- 92 ARZUM 13 A -- 93 AVİVA SİGORTA 13 A- -- 94 YKB FİNANSAL KİRALA. 13 A- 96 95 EGE PROFİL 13 A- 116 96 KÜTAHYA PORSELEN 13 A -- 97 PENGUEN GIDA 13 A- 114 98 ADOPEN 10 A -- 99 RAY SİGORTA 9 A- -- 100 NET TURİZM 9 A