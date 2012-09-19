İşte şehitlerimizin kimlikleri

Çavuş Mehmet Dildari (Niğde), erler Şahin Oğuz Kayabaş (İzmir), Yusuf Vural (İzmir), Anıl Eruluç (Manisa), Ahmet Aytekin (Erzincan), Erhan Kupal (Adıyaman), Kayhan Kahraman (Van), İdris Karakaşoğlu (Bayburt), Hasan Hüseyin Aydoğdu (Samsun) ve Savaş Topal (İstanbul)."
Şehitlerden 8'inin cenazesi kimlik tespiti için Ankara'ya götürülürken, otopsi işlemleri tamamlanan iki şehitten er Erhan Kupal'ın cenazesi bugün memleketi Adıyaman'da toprağa verildi. Şehit Çavuş Mehmet Dildari'nin cenazesi ise toprağa verilmek üzere memleketi Niğde'nin Bor İlçesi'ne gönderildi.
DHA