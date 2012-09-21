İşte PKK’ya destek verenlerin listesi

Terör örgütünün ulusal ve global mali kaynaklarının yer aldığı Mali Suçları Araştırma Kurulu raporu, PKK'ya yapılan yardımları mercek altına alıyor. Raporda, Türkiye'de bulunan terör örgütüne yakın derneklere Avrupa'dan yüklü miktarda para aktarımı gerçekleştirildiği ortaya çıktı. MASAK'ın, söz konusu raporunu MİT, emniyet ve savcılığa gönderdiği öğrenildi. Raporda yer alan belgeler, Avrupa'nın terör örgütüne yaptığı mali yardımları tescil ediyor.



Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) PKK'ya finans desteği sağlayan oluşumları yakın takibe aldı. 2 yıl süren çalışmanın ardından Avrupa'daki vakıflardan Chest Vakfı, Global Fund Children ve Ashoka General gibi kuruluşların Diyarbakır'da PKK'ya yakınlığıyla bilinen 'Umut Işığı Kadın Kooperatifi' adlı kuruluşa yüklü miktarda para aktardığını tespit etti. MASAK tarafından hazırlanan raporunun MİT, emniyet ve savcılığa gönderildiği öğrenildi.

PKK'YA AKTARILAN PARA



Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), bir ihbar üzerine Diyarbakır merkezde bulunan ve özellikle kadın ve çocuklara yardım etmek için kurulduğu öne sürülen 'Umut Işığı Kadın Kooperatifini' yakın takibe aldı. 2008'de kurulan derneğin mali hesaplarını inceleyen MASAK, Umut Işığı Kadın Kooperatifine Avrupa'daki tanınmış yardım vakıflarından 3 yıl içinde toplamda 760 bin İsveç Kronu, 100 bin Amerikan Doları ve 125 bin lira para aktarıldığı ortaya çıktı. MASAK uzmanları bu paranın PKK'ya aktarıldığını iddia ediyor.

DERNEK YERİNE KOOPERATİF

PKK'ya mali destek sağladığı iddiasıyla hakkında inceleme başlatılan 'Umut Işığı Kadın Kooperatifi'nin' denetlenmemek için "kooperatif" adı altında faaliyet gösterdiği MASAK raporunda yer aldı. Raporun ilgili kısımlarında bu tür dernek ve kooperatifler için "Umut Işığı Kadın Kooperatifi ve benzer kooperatiflerin işlevsel olarak dernek faaliyeti göstermelerine rağmen, kuruluş biçimlerinin dernek olarak değil de kooperatif olarak belirlenmesi dikkat çekici bulunduğu, bu kuruluşların kooperatif biçiminde yapılanmasındaki asıl amacın derneklerin faaliyetlerinin içeriğine dair tabi olduğu denetimlerden kaçınmak olabileceği, bu nedenle özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan bu tür kooperatiflerin tespit edilerek faaliyetlerinin yakından takip edilmesi, kanuna aykırı hareket ettiği anlaşılanların faaliyetlerine son verilmesi amacıyla başkanlığımızca genel analiz çalışması yaptırılmasında fayda bulunduğu" ifadesi yer alıyor.

TÜRK VE KÜRTLERDEN TEHDİTLE PARA ALINIYOR



2008'de kurulan Umut Işığı Kadın Kooperatifi'ne mali destek sağlayan kuruluşların izini süren MASAK, Avrupa'daki İsveç Kürt Kültür Vakfı'na ulaştı. Vakıf üzerinde araştırma yapan MASAK uzmanları, Stockholm Kürt Kültür Derneği ve bazı oluşumların yasal kılıf altında PKK'nın dağ kadrosuna militan temin ettiğini iddia etti. Raporun konu ile ilgili kısımlarında "Umut Işığı Kadın Kooperatifine para transfer eden Kürt Kültür Vakfı hakkında internet üzerinden yapılan taramada; Stocholm Kürt Kültür Derneğinin de içinde bulunduğu bazı oluşumların yasal kılıf adı altında PKK'ya dağ kadrosu ve militan temini amacıyla hizmet verdiği, bunların aynı zamana PKK militanlarının buluşma noktası olduğu Türk ve Kürt iş adamlarını tehdit ederek çok miktarda nakit temin ettikleri, bürolarında uyuşturucu ticaretini ve organize fuhuşu yönettikleri, İsveç hükümetinin PKK'yı terör örgütü olarak tanımakla birlikte bu tür paravan kuruluşlara müsamahakâr davrandığı iddia edilmektedir" ifadeleri yer aldı.



YÖNETİCİLER "SEMPATİZAN" İDDİASI



Dernek yöneticileri Zeynep C. Naşide B. Feyme B. Çağlar D. Müşeyyer A. Fürüzan E. Nebahat T. Mahmut Y.'nin siyasi geçmişlerini incelen MASAK, dernek üyelerinin PKK sempatizanı olduklarını tespit etti. Dernek üyelerinde Hediye K'nın örgüt üyeliğinden yakalandığı belirtildi. Bunun yanında İsveç'in İstanbul Konsolosluğu'nun Kürt Kültür Vakfı'na 140 bin İsveç Kronu aktardığını tespit etti. MASAK'ın karşılıksız yapılan bu yardımın da şüpheli olarak değerlendirilmesi gerektiğini raporda belirttiği görüldü. MASAK, hazırladığı PKK'nın finans kaynaklarını ele alan raporunu gerekli işlemlerin yapılması için Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

İŞTE AVRUPA'NIN PKK'YA DESTEĞİNİN KANITI



MASAK tarafından hazırlanan raporun devamında yer alan bilgiler Avrupa'nın terör örgütüne verdiği desteği kanıtlar nitelikte. Raporun konu ile ilgili kısmında: "Umut Işığı Kadın Kooperatifi'nin doğrudan kendi hesaplarına yahut ortak veya çalışanlarının hesaplarına yurt dışından 'Kürt Kültür Vakfı (Kurdiska Kulturstiftelsen)' tarafından toplam 469,800 SEK, Vansterpartiet Jarfalla (İsveç Sol Parti) tarafından 290,000 SEK, Global Fund For Children tarafından 15,000 USD, Ashoka General tarafından 26,435,63 USD ve Chrest Foundation tarafından 45,598 USD tutarında para transfer edilmiştir. Diğer yandan İsveç İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Kurdiska Kulturstiftelsen adlı kuruluşa 140,931 SEK tutarında para transfer edilmiştir" bilgileri yer alıyor.

MASAK RAPORUNDA TAKİBE ALINAN AVRUPA'DAKİ VAKIFLAR



CHREST VAKFI: Amerika Birleşik Devletleri Irving, Texas'da kurulmuş bir vakıftır. 1999'da faaliyete geçen Vakfın kuruluş amacı Jeff Jensen ve Lou Anne King Jensen'in sağlık sigortası, telekomünikasyon ve aile bağlantılı diğer yatırımlardan elde etme şansı buldukları kaynakların bir kısmını başkalarıyla paylaşmaktır. Vakfın "Chrest" adını alması, kelimenin anlamından kaynaklanır; Chrest "iyi niyet" demektir. Vakıf, adından da anlaşılacağı üzere uluslararası ilişkilerde iyi niyet ve dostluk prensipleri ile hareket eder.



ASHOKA General: Dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimci ağı Ashoka, günümüzün acil toplumsal sorunlarına sistematik ve kalıcı çözümler getiren sosyal girişimcileri buluyor, onları maddi, manevi destekleyerek potansiyellerini gerçekleştirmelerini ve çözümlerini yaygınlaştırmalarını sağlıyor. Toplumsal değişimin katalizörleri olan bu bireylere 30 yıldır ev sahipliği yapıyor; 70 ülkeden 3000'i aşkın üyesi (Ashoka Fellow) insan hakları, kalkınma, çevre, sağlık, eğitim, gençlik ve vatandaş katılımı gibi çeşitli alanlarda sistematik ve uzun vadeli sosyal değişim sağlıyor.



Kaynak: Milli Gazete