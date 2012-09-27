İşte o telsiz konuşmaları

Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan 10 Eylül'de 'siyasi otoriteyi sarsın' dedi, Savcı Uzun şehit edildi. 19 Eylül'de "Devlet büyüklerinin Tunceli'yi terk etmelerini sağlayın" talimatı verdi. 7 kişinin şehit olduğu kanlı saldırı gerçekleşti.



Tunceli'de 7 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı ile Savcı Murat Uzun'un şehit edildiği olayların talimatını veren Murat Karayılan'ın telsiz konuşmalarına ulaşıldı.

Konuşmalar PKK terör örgütünün yeni stratejisinin devlet büyüklerine karşı yapılacak eylemlerle onları yıldırmaya ve görev yerlerini terk etmeye zorlamak olduğunu ortaya koydu.

TALİMATI KARAYILAN VERDİ

Karayılan, 19 Eylül'de Tunceli'de devlet büyüklerine yönelik eylem yapılması talimatını verdi. Kaymakam, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı gibi devlet büyüklerinin görevlerini yapamaz hale getirilmesini ve Tunceli'yi terk etmeleri için çaba sarf edilmesini istedi. Her bir terör örgütü mensubunun bir örgüt gibi davranması gerektiğini dile getirdi. Karadeniz bölgesindeki teröristleri ise eylem yapamadıkları için eleştirdi.



'DEVLET BÜYÜKLERİNİ HEDEF ALIN'



Bugün gazetesi'nde yer alan habere göre Murat Karayılan 19 Eylül'deki konuşmasında "Dersim Eyaletinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının izin vermedikleri hiçbir şeyin yapılamaması gerekir. Örneğin halka propaganda yapmak suretiyle baraj yapılmasına engel olunmalı. Kaymakam, Emniyet Müdürü, Jandarma gibi devlet büyüklerinin görevlerini yapmalarına izin verilmemeli. Tunceli'yi terk etmeleri için çaba sarf edilmeli" dedi.



'SİSTEM FELÇ OLSUN'



Karayılan düşman diye tabir ettiği il ve ilçelerdeki idare ve güvenlik sistemlerini felç edecek eylemler yapılmasını istedi. "Mesela bu bir ilçedir. Kaymakamdır, emniyet müdürüdür durmasınlar gitsinler. Beraber gezin. İnisiyatifinizi, nüfusunuzu hissettirin. Gerilla tepelerin üzerinde kalarak sadece izliyor. Yeni bir denge oluşturacak faaliyetler yürütülmelidir" ifadelerini kullandı.



Karayılan eylemlerde verilen zayiattan rahatsız olduğunu da dile getirdi. Asker, polis ve sivil vatandaşlarımıza yönelik yapılan eylemlerde zayiat verilmesini önleyecek tedbirlerin alınması ve eylem tarzının buna göre değiştirilmesi talimatını verdi.



'YOL KESİN BAYRAK DİKİN'



Karayılan, ayrıca 10 Eylül 2012'de telsizden siyasi otoriteyi zayıflatacak, yol kesme ve sözde bayrak dikme gibi eylemler yapılması talimatını verdi. Karayılan'ın PKK'nın sözde Dersim eyaleti açılım grubu sorumlusu Atakan Mahir kod adlı İbrahim Çoban'a verdiği bu talimattan 9 gün sonra Tunceli Ovacık Savcısı şehit edildi.



İstihbarat birimleri, terör örgütü KCK/PKK’lı militanlara verilen yeni saldırı talimatlarına ulaştı. Buna göre örgüt yönetimi, KCK/PKK’lı militanlardan özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ses getirecek kanlı eylemler yapmasını istedi.



"Özellikle rahat eylem yapılan illeri merkez alın" denildi. Hedef illerdeki adliye, kaymakamlık, hükümet konağı, vergi dairesi ve devlet kurumlarının kundaklanması, basılması ve işgal edilerek mümkünse örgütün sözde bayrağının bu kurumlara asılması talimatı verildiği öğrenildi.



Kundaklayın, basın, işgal edin



İstihbarat birimleri, teröristlere verilen yeni saldırı talimatlarına ulaştı. Buna göre örgüt yönetimi, KCK/PKK’lı militanlardan özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ses getirecek kanlı eylemler yapmasını istedi. "Özellikle rahat eylem yapılan illeri merkez alın" denildi.



‘ÖĞRETMEN KAÇIRIN’

Hedef illerdeki adliye, kaymakamlık, hükümet konağı, vergi dairesi ve devlet kurumlarının kundaklanması, basılması ve işgal edilerek mümkünse örgütün sözde bayrağının bu kurumlara asılması talimatı verildiği öğrenildi. KCK üst yönetimi devlet memurlarının tehdit edilmesi ve kaçırılması yönünde de talimatlar verdi.



PKK yandaşlarından okulları boykot etmesini isteyen Murat Karayılan bölgede çocuğunu okula göndermekte direnen ailelerin tehdit edilmesini emretti. Bölgedeki görev yapan öğretmenlerin tehdit edilip kaçırılarak sözde esir edilmeleri bölgeyi terk etmek kaydıyla da serbest bırakılmaları talimatını verdi.



Kış yapılanması için örgütün büyük bölümü geri çekilecek. Ancak Karayılan'ın kışın da kanlı eylemler gerçekleştirilmesi için özel bir terör gurubunun hazırlanması talimatını verdiği tespit edildi.



60 KİŞİLİK EYLEM GRUBU

Karayılan'ın “Kış döneminde Türkiye’ye sokulacak 50-60 kişilik bir grup, ülke geneline yayılarak il ve ilçelerde eylem yapsın. Böylece kış dönemi hareketli geçirilecek ve eylemlerin şehir merkezlerine yayılması sağlanacaktır" dediği kaydedildi