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İşte o bomba!

Diyarbakır-Mardin karayolu Çarıklı köyü mevkiinde patlamadan fark edilen patlayıcının fotoğrafları yayınlandı.

21 Eylül 2012 Cuma 13:50
İşte o bomba!

Diyarbakır-Mardin karayolu Çarıklı köyü mevkiinde teröristler tarafından köprü altına yerleştirilen ve son anda fark edilerek etkisiz hale getirilen akü ile destekli, bilye, çivi ve metal parçalarla güçlendirilen 12 kilogramlık mutfak tüpünden yapılmış patlayıcının fotoğrafları güvenlik kuvvetleri tarafından basına dağıtıldı.

Yeni Mardin yolu Çarıklı mevki 1. köprü altına yerleştirilen ve vatandaşların ihbarı ile güvenlik kuvvetlerinin haberdar edilerek önlediği bombalı tuzak etkisiz hale getirilerek incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü.

Yapılan incelemenin ardından bombalı tuzakta kullanılan malzemelerin fotoğrafları çekilerek basına dağıtıldı. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada güvenlik güçlerinin olay yerine intikal ettiğinde; köprünün Mardin’den Diyarbakır’a geliş istikameti tarafına yaklaşık 800 metre çiftli kablonun eski Mardin yoluna kadar çekilmiş olduğunun görüldüğü ve kablonun eski Mardin yolu tarafındaki ucunda, uç kısmında akü ve uzaktan kumanda ile yapılmış elektronik düzeneğin bağlanmış şekilde ateşleme sisteminin olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “Kablonun köprü alt istikametinde, toprak altında 12 kilogramlık tüp içerisine yerleştirilmiş vaziyette patlayıcı madde ele geçirilmiştir.

Bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde her hangi bir can ve mal kaybı olmadan imha edilerek etkisiz hale getirilmiş, tüp içerisinde bilye, çivi ve metal parçalarının olduğu anlaşılmıştır” denildi.

Terör uzmanları akü ile desteklenerek bilye, çivi ve metal parçalarla güçlendirilen bombanın patlaması durumunda büyük bir faciaya yol açabileceğini açıkladı.

İHA

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