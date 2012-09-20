Buna çok sinirlenen Ersoy, elbisesine basanın Tuba Ünsal olduğunun söylenmesine rağmen “Kim olursa olsun. Bir sanatçının sahneye çıkarken kimsenin konsantrasyonunu bozmaya hakkı yok” dedi. Gecenin ilerleyen dakikalarında bir şampanya gönderen Tuğba Ünsal’ı tanıyan sanatçı ,sahneden “ Sana ve senin dizine bayılıyorum Pelin” diye kahkahayı bastı. Ersoy ardından masasına giderek Tuğba Ünsal’ı öptü.