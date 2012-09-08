İşte Nene gerçekleri

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş, Radyospor’da konuştu.





Gerçekleşmeyen Nene transferiyle ilgili soruları yanıtlayan Ateş; "Nene ve kulübü PSG ile anlaştık. Fransızlar son anda fiyatı 3’ten 6 milyon Euro’ya çıkarttı. Biliyorsunuz, Mendes ’in araya girerek fiyat yükselttiği şeklinde pek çok iddia var. Bu nedenle transferden vazgeçtik. Beşiktaş’ın parasının çarçur edilmesi konusunda çok başarısızız. Bizim için Beşiktaş ’ın bir tek kuruşu bile çok önemlidir" dedi.

Beşiktaş’ın, özellikle ekonomik sorunlarını bir yıl içerisinde çözmeyi amaçladıklarını belirten Ateş, "Transfer döneminde taraftarı mutlu edecek hamleler yapmamış olabiliriz ancak Beşiktaş’ın başta ekonomik olmak üzere pek çok problemini bir yıl içerisinde aşabilecek planlamayı yapıyoruz. İleriki günler Beşiktaş açısından başarılarla dolu olacak" dedi.

Genç yılıdz Muhammed Demirci’nin takımdan ayrılacağı yönündeki haberleri de yalanlayan Ateş, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Muhammed’le ilgili bir Süper Lig takımının yöneticileri bizi ve diğer yönetici arkadaşlarımızı aradı. Teklif üzerine Samet Hoca’yı aradım. ‘Muhammed’i gönderelim, pişsin’ dedim. Samet Hoca’nın cevabı ise, ‘Hayır. Onu oynatacağım, kadromda kesinlikle yer bulacak’ oldu."