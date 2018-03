İşte merakla beklenen iPhone 5

iPhone 5 olarak isimlendirilen cihazın aylardır internette boy gösteren donanım parçalarını doğruladığını görüyoruz. Butonların konumunda bir değişiklik yapılmamış, kasa cam ve alüminyumdan imal edilmiş.



Tanıtımı Phil Schiller tarafından gerçekleştirilen iPhone 5, 112 gram ve 7.6mm ile firmanın önceki nesil telefonu iPhone 4S'ten %18 daha ince ve %20 daha kalın. 4 inç 16:9 en-boy oranına sahip 1136 x 640 piksellik Retina ekranı, son iki halefindeki 326ppi piksel yoğunluk değerini koruyor. %44 daha canlı renkler sunan bu ekran, dokunmatik sensörlerini yapısında ihtiva ettiği için %30 daha ince üretilebilmiş. Böylece daha az parlama yaparak her türlü ortamda görünebilirliği arttırmış olacak.



GPRS, EDGE, EV-DO, HSPA, HDPA+, DC-HSDPA ve LTE iletişim teknolojilerine destek sunan cihazın içerisinde ses ve veri aktarımı için tek bir çip ve tek radyo çipi bulunuyor. Ayrıca dinamik anteni sayesinde farklı ağlar arasında geçiş yapmak mümkün. Amerika, Avrupa, Asya, Avustralya ve Kanada'daki 4G LTE hizmeti sunan operatörlere ve bununla birlikte diğer birçok operatör için çift taşıyıcı HSPA+ desteği ile 42Mbps mobil internet hızı desteklenecek. Kablosuz olarak 802.11a/b/g/n protokolleri sıralanıyor. 802.11n için 2.4GHz ve 5GHz ile 150Mbps'ye kadar çıkılabilecek.



Yeni telefonlarının birçok yönden yenilendiğine dikkat çeken Schiller, yeni A6 çipsetini de katılımcıların beğenisine sundu. A5'ten iki kat daha hızlı ve grafik performansı anlamında iki kat daha iyi olan A6, önceki çipten %22 daha küçük geliştirilmiş. İnternet sayfalarının yüklenmesi, fotoğraf görüntüleme ve daha birçok konuda önemli performans artışları göze çarpıyor. Cihaz incelmiş ve çok daha güçlü bir çipsetle donatılmış olsa da 8 saat 3G ile konuşma, 8 saat 4G LTE, 10 saat Wi-Fi ile internette sörf yapabilme, 10 saat video izleme, 40 müzik dinleme imkanı tanıyor, 225 saat bekleme süresi sunuyor.

iPhone 4S'in arkadan aydınlatmalı, f/2.4 diyafram aralıklı, 8MP'lik beş katmanlı kamera sensörünün %25 inceltilmiş bir versiyonunu taşıyan iPhone 5, 28MP'lik panorama görüntü kaydı yapabilecek. A6'daki yeni resim çipi sayesinde düşük ışıkta daha iyi performans sağlayacak ve iPhone 4S'ten %40 daha hızlı fotoğraf kaydı gerçekleştirebilecek. HTC One serisinde gördüğümüz video çekerken fotoğraf kaydetme özelliği iPhone 5'te de mevcut olacak, stabilizasyondaki iyileştirmeler sayesinde daha iyi görüntüler elde edilebilecek, on kişiye kadar yüz tanıma özelliği genişletilebilecek.



Öndeki arkadan aydınlatmalı FaceTime HD kamerası, 720p video kaydedip iOS 6 sayesinde 3G üzerinden de görüntülü görüşmeyi destekleyecek. Çoklu medya konusunda yapılan iyileştirmeler kamerayla sınırlı değil. 5 mıknatısın kullanıldığı yeni hoparlör, kalite ve ses seviyesi konusunda belirgin bir artışın yanı sıra %22 daha az yer kaplayarak yeni telefonun kompakt yapısının oluşturulmasında önemli bir yer ediniyor. Mikrofon sayısının ön, arka ve altta olmak üzere üçe çıkarıldığını ekleyelim.



2003'ten beri iPod, iPhone ve iPad gibi cihazlarında yer verdiği 30 pinli bağlantı portuna iPhone 5 ile veda ediyor. "Lightning" adlı yeni port, %80 daha küçük, daha dayanıklı ve her iki tarafıyla da kullanılabiliyor. Birçok aksesuar üreticisinin üzerinde çalıştığı yeni portun mevcut olduğu bir cihaza eski 30 pinlik portu bağlamak istediğinizde Apple'ın önümüzdeki günlerde piyasaya süreceği dönüştürücüyü edinmeniz gerekecek.



iPhone 5, 16/32/64GB dahili hafıza, renk olarak beyaz ve siyah seçenekleriyle gelecek. Beyaz rengin arka kısmındaki alüminyum bölümler gri iken, siyah modeldeki alüminyum barut renginde olacak. 14 Eylül'de ön sipariş alımına başlayacak olan Apple, 21 Eylül'de Amerika, İngiltere, Kanada, Fransa gibi ülkelerde satışa başlayacak. Yıl sonuna kadar 100 ülkede 240 operatörü kapsayan bir satış ağı kurulması planlanıyor. 28 Eylül'de 22 ülkeye daha giriş yapacak olan yeni iPhone, Türkiye'ye 28 Eylül'den sonraki haftalarda dağıtılmaya başlayacak.



Operatörler aracılığıyla kontratlı olarak satılacak iPhone 5'in 16, 32 ve 64GB'lık versiyonları için sırasıyla 199$, 299$ ve 399$ ödenecek. 128GB'lık bir hafıza seçeneğinden bahsedilmezken fiyatlandırma konusunda yerini iPhone 5'e devreden iPhone 4S'in 16GB versiyonu 99$ ve kontratla satılacak. iPhone 4 ise; ücretsiz olan iPhone 3GS'i yerini alacak.





İŞTE ÖZELLİKLERİ



-A6 işlemci kullanan yeni iPhone, eski modeline göre grafikleri iki kat daha hızlı işleyecek.



-Tahmin edildiği gibi ekran 4 inç. Retina Display 1136 x 640 piksel 19: 6 ekran oranı.



-LTE, yani süper hızlı veri transferi sağlayan teknoloji doğrulandı (Samsung ile kavga iyice kızışabilir).



-Yeni kamera. Yüzde 40 daha hızlı fotoğraf çekimi. 8 mega piksel sensör. 3264x2448 çözünürlük. 5 katmanlı lens. f/2.4 lens yuvası. Eski modele göre yüzde 25 daha küçük. Dinamik düşük ışık moduna sahip. Mükemmel lens hizalama özellği.



-225 saat bekleme, 8 saat 3G konuşma süresi.



-Ekran daha az parlayacak



-Ekran yüzde 44 daha fazla renk doygunluğuna sahip olacak.



-Uygulamalar 5 tane yan yana görülmekte.



-7.6 mm kalınlık 112 gr yüzde 18 daha ince yüzde 20 daha hafif



-30-pin dock girişi kullanan iPhone'a Bluetooth özelliği de geldi.



-iPhone 5, iOS 6 ile sayısız yeni içerik ve uygulamaya sahip. Bunlardan bir tanesi şehirlerin üzerinde uçabileceğiniz, uçarken kamera açılarını değiştirebileceğiniz kamera uygulaması.



-E-posta için 'VIPs' adlı yeni bir içerik mevcut. VIP olarak işaretlediğiniz kişilerden gelecek olan mailler mail kutunuzda ayrı olarak depolanacak.



-Bir diğer yeni içerik, 'Passbook.' Bu içerikle sinema veya uçak biletlerinizi, hediye kuponlarınızı hiç unutmayacağınız tek bir yerde toplayabileceksiniz.



-Sıradaki yenilik 'Shared Photo Stream.' Fotoğraf albümünüze girerek, tek bir tuşla arkadaşlarınızla paylaşım yapabileceksiniz.