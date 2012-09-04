İşte İran-PKK işbirliği !

Kanal D ana haber'de geçtiğimiz günlerde Ağrı, Iğdır, Van ve Kocaeli'de düzenlenen eşzamanlı operasyonda yakalanan İran İstihbarat Teşkilatı üyesi ajanlar ile ilgili yeni görüntüler yayınlandı.



Son dönemlerde artan PKK saldırıları gözleri PKK'ya el altından destek verdiği iddia edilen İran ve Suriye'ye çevrildi.



Geçtiğimiz hafta yakalanan ve PKK ile işbirliği yaptığı iddia edilen İranlı ajanların üzerlerinden çıkan görüntüler İran ile PKK'nın işbirliği yaptığının kanıtı niteliğinde...



VALİLİK: AJANLAR HAKKINDA ABARTILI VE MESNETSİZ İFADELER VAR



Son günlerde gerek yazılı gerekse görsel basında çıkan bu tür haberlerle ilgili olarak İğdır Valiliği bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, İranlı ajanlar konusunda medyada abartılı ve mesnetsiz ifadeler kullanıldığı bildirildi. İşte valiliğin yaptığı açıklama:



"Yakalanan şahıslarla ilgili olarak basında çıkan haberlerde, gerek mezhep gerekse etnik köken yönüyle bir seçicilik yapıldığına dair gerçek dışı ve abartılı ifadelerin yer aldığı görülmüştür. Konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şahıslardan elde edilen materyallerin incelenmesi neticesinde devletin güvenliğine ilişkin verileri kullanan kişiler hakkında bilgiler elde edilmiştir. Bilgileri kullandığı tespit edilen 9 Türk vatandaşına yönelik olarak 28 Ağustos'ta eş zamanlı operasyonel çalışma neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahıslar 31 Ağustos günü Erzurum Cumhuriyet başsavcılığına çıkarılmış, cumhuriyet başsavcılığındaki sorgusundan sonra 1 şahıs serbest bırakılmış 8 şahıs tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilmiştir. Şahısların mahkemedeki sorgulamaları sonucunda 7 şahıs tutuklanmış, 1 şahıs serbest bırakılmıştır. Sonuç olarak; basında yer alan haberlerin etnik yapı ve mezhep yönüyle gerçeği yansıtmadığı ve mesnetsiz olduğu hususları kamuoyunun bilgisine sunulur."