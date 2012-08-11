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İşte gururun fotoğrafı!

2012 Londra Olimpiyat Oyunlarında Kadınlar 1500 metrede 1’inci olarak altın madalya kazanan Aslı Çakır Alptekin’in evinde büyük bir sevinç yaşandı.

11 Ağustos 2012 Cumartesi 05:10
İşte gururun fotoğrafı!

2012 Londra Olimpiyat Oyunlarında Kadınlar 1500 metre finalinde 4.10.23 derecesiyle Altın madalyaya koşan Aslı Çakır Alptekin tüm ülkeyi sevince boğdu. Milli sporcunun Antalya'da yaşayan ailesi ise yarışı nefeslerini tutarak izledi.

Yarışın ilk saniyelerinden son anlarına kadar büyük bir inançla kızlarına destek veren Alptekin ailesi madalyanın gelişini gözyaşları içerisinde izledi. Kızının madalya kazanacağını adı gibi bildiğini söyleyen anne Hatice Çakır, "Kızımın kazanacağından emindim. Büyük bir mutluluk. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum" dedi.
"Aslı artık sadece benim kızım değil tüm Türkiye'nin kızı" diyen baba Adil Çakır ise "Başbakanımız sayesinde kızım bu başarıyı elde etti. O desteği almasaydı bu madalya gelmezdi. Gururluyum, Allah herkese böyle bir evlat nasip etsin" dedi.
Evlerinde Türk bayrağı ve Aslı'nın resimleriyle yarışı izleyen kardeşleri ise evlerine gelen misafirleri, "Şampiyonun evine hoş geldiniz" sloganlarıyla karşıladı.

ANNE HATİCE ÇAKIR HASTANEYE KALDIRILDI
Bu arada Aslı Çakır Alptekin'in annesi Hatice Çakır, büyük sevince fazla dayanamadı. Kızının altın madalyayı kazanmasının ardından sevinçten ağlamaya başlayan anne Hatice Çakır, kısa süre sonra rahatsızlandı. Oğulları tarafından hastaneye kaldırılan anne Çakır'ın heyecan ve stres nedeniyle fenalaştığı sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

GAMZE BULUT GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI, AİLESİNİ SEVİNCE BOĞDU
2012 Londra Olimpiyatları'nda atletizm kadınlar 1500 metre finalinde altın madalya kazanan Türk atlet Aslı Çakır Alptekin'in ardından gümüş madalya kazanan Gamze Bulut, Eskişehir'de oturan ve yarışı televizyondan izleyen ailesi ile yakınlarını sevince boğdu. Anne Fatma Bulut ile asgari ücretle fabrikada işçi olarak çalışan baba Hasan Bulut sevinç gözyaşı döktü.
Eskişehir'in Emek Mahallesi Ruhi Kaymaz Sokak'ta oturan 45 yaşındaki Hasan Bulut, eşi 44 yaşındaki Fatma Bulut ve oğulları 16 yaşındaki Selim Bulut'un kaldıkları ev bu gece konuklarla dolup taştı. Bulut çifti, kızları milli atlet Gamze Bulut'un Londra Olimpiyatları'ndaki 1500 metre final koşusunu evlerine gelen Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüseyin Aksoy, Spor Şube Müdürü Mithat Mutu, Basın Sorumlusu Kaya Bilge, Gençlik Merkezi Müdürü Zeki Tekin ile yakınları ve komşularıyla birlikte evlerindeki televizyondan izledi. Anne Fatma Bulut aşarı heyecana kalbinin dayanamayacağını söyleyerek yarış başlamadan önce yan odaya geçti. Odada bulunan baba Hasan Bulut ile beraberindekiler, yarışın sonlarına doğru ikinciliği elde ederek gümüş madalya kazanan Gamze Bulut ile altın madalya kazanan Aslı Çakır Alptekin'i alkışladılar. Kızının gümüş madalya kazandığını öğrenen anne Fatma Bulut da odaya gelip sevinç gözyaşı döktü.
Asgari ücretle Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada işçi olarak çalışan baba Hasan Bulut, kendisinin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüseyin Aksoy ile birlikte Londra'ya giderek kızını izlemek için girişimde bulunduklarını, ancak vize alamayınca Eskişehir'e geri döndüğünü söyledi. Baba Hasan Mutlu kızının gümüş madalya kazanmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.
Eskişehir Valisi Kadir Koçdemir telefonla baba Hasan Bulut'u arayıp tebrik etti. Ak Parti Eskişehir milletvekilleri Salih Koca ve Ülker Can ile Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı da eve giderek Bulut ailesini tebrik etti. Yakınları, babanın askeri ücretle çalıştığını daha iyi bir iş için yardım talebinde bulunduğu Ak Parti milletvekili Salih Koca herhangi bir vaatte bulunmayıp, getirdiği fincan takımını baba Hasan Bulut'a verdi. Bulut ailesinin evi gece geç saatlere kadar ziyaretçi akınına uğradı. 20 yaşındaki Gamze Bulut'un odasında ise atletizmde kazandığı yüzlerce madalyasının olması dikkat çekti. Yakınları, "Gamze onlarca madalya kazandı. Madalyaların bir kısmını anı olarak saklamaları için akrabalarına vermişti" dedi.

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